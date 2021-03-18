Каким должно быть правильное питание, чтобы не набирать вес и быть здоровым?

Чашка кофе на голодный желудок, редкие перекусы, не отрываясь от монитора, и по-царски жирный ужин. В бешеном ритме XXI века именно так проходят будни большинства белорусов. Результат такой бурной жизни – проблемы со здоровьем и лишний вес. Изнурительные диеты и тренировки до потери пульса ситуацию не исправят, правильное питание – вот формула успеха.

Анна Бедрицкая, диетолог:

Продукты, содержащие больше белков, – это молочные продукты, творог, яйца, рыба, белое и красное мясо, субпродукты и морепродукты. Продукты, которые содержат больше углеводов, – это крупы, овощи, фрукты. Продукты, содержащие больше жира, – это орехи, жирные сорта рыбы, авокадо, масла. В один прием пищи нужно включить их все.

Голодные игры не имеют ничего общего с правильным питанием. Полезный рацион – это образ жизни, в котором прописались фрукты, овощи, мясо и злаки. Если вы решились на перезагрузку своего организма, то навсегда попрощайтесь с фастфудом и постарайтесь не злоупотреблять сладким. Также в стоп-листе: жареные блюда, любые полуфабрикаты, чипсы, попкорн, сухарики, выпечка и копчености.

Алексей Рубченя, врач общей практики 39-ой городской клинической поликлиники г. Минска:

Самыми плохими во всех пищевых привычках являются рафинированные продукты, в первую очередь сахар. И именно поэтому люди начинают набирать вес. Чтобы питание было сбалансированным и правильным, нужно рафинированные продукты убрать, человек сразу начинает худеть, если он толстый. У него сразу же начинают изменяться показатели крови. Как только он перестает есть сладкое, весь холестерин, который у него есть в крови, сразу же обрабатывается и съедается организмом.

Используйте для приготовления своих кулинарных изысков несколько видов растительного масла: например, оливковое, кунжутное или льняное. Это отличный источник жирных кислот, которые так необходимы нашему организму. И помните: нерафинированные масла не годятся для термической обработки.

Анна Бедрицкая:

Важно не кушать до сна приблизительно три часа. Обязательно плотный высокобелковый с достаточным количеством жира завтрак в течение часа после пробуждения. Старайтесь все-таки не перекусывать. И что касается правила сбалансированного питания, старайтесь в каждый прием пищи употреблять и белки, и жиры, и углеводы. Соблюдайте питьевой режим.

Составляющие правильного питания – натуральные и свежие продукты. Любые полуфабрикаты или товары, которые могут храниться на прилавках месяцами, напичканы консервантами, усилителями вкуса и красителями. Такой состав увеличивает нагрузку на организм, препятствует выведению токсинов, замедляет обмен веществ.

Алексей Рубченя:

Один из лучших продуктов для того, чтобы восполнять и белки, и жиры, и витамин Е – это яйца. Там и холестерин есть хороший, и жиры, и белки в больших количествах. Яйцо 50 г – 20 г белка, который полностью усваивается. Пожалуй, это один из лучших завтраков.