«Есть детки, которые имеют какую-то внутреннюю силу и готовы бороться достаточно долго». Здесь спасают будущих мам и их деток с осложнениями

Рождение малыша – подарок свыше, но, к сожалению, здоровье не выбирают, и врачи становятся теми ангелами-хранителями, которые помогают стать счастливыми родителями, невзирая на обстоятельства. В РНПЦ «Мать и дитя» попадают самые сложные мамочки со всей страны. Диабет, порок сердца, нарушение зрения и многое другое. Здесь каждая история сродни чуду.

Инна Кишеня:

Я приехала из города Докшицы Витебской области, я попала сюда на сроке 26 недель, и благодаря докторам мы смогли продлить мою беременность по-максимуму и родить хорошего малыша. Мальчик, 2 кг 550 г – для нашего срока это очень хорошо, у него хорошая динамика, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо.

Акушерство – слаженная работа команды. Высокий уровень докторов, новейшие технологии и уникальный опыт позволяют проводить операции, которые еще недавно казались фантастикой. Сегодня перинатальные центры третьего уровня есть во всех регионах. Быть мамой не страшно, даже пережив трансплантацию.

Елена Гошкевич, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:

То, что мы сейчас стараемся развивать активно – это так называемая фетальная хирургия. Мы пытаемся делать больше операций деткам, находящимся внутриутробно, еще не родившимся. В первую очередь это операции, связанные с резус-конфликтом, когда организм матери уничтожает эритроциты ее ребенка, и ребеночек требует тогда переливания крови. Еще следует сказать о такой патологии, как врастание плаценты. Это требует достаточно сложных вмешательств на сосудах для того, чтобы минимизировать кровопотерю. Мы их оперируем в последнее время чаще в РНПЦ кардиологии с использованием аортальных баллонов для временного прекращения кровотока в аорте.

Максим Белуга, заведующий акушерским родовым отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Коронавирус добавил новую историю. Пациенты, перенесшие Covid во время беременности, у них часто осложняется послеродовой период тромбозами, которые необходимо долго лечить. На Веру Михайловну пациентки с серьезными проблемами буквально молятся. В ее больничных историях – самые тяжелые случаи со всей страны. Каждый первый крик малютки – самый приятный звук и новая победа. Стараются максимально пролонгировать беременность и сделать все, чтобы ребенок был здоровым.

Вот и на днях стала мамой Наталья из Гомеля. Беременность продлили с 23-х недель до 29-ти и выходили долгожданную двойню с 600 г до 1 200 кг.

Наталья Крайникова:

Мальчик и девочка – для нас это большое счастье, крошки, но они стабильны, поэтому все хорошо. Персонал помогал и вставать, и с личной гигиеной. Каждый день анализы смотрели, все проверяли, держали в курсе дела.

Вера Русецкая, заведующая родильным обсервационным отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Отсроченное пережатие пуповины – новейший метод перинатальной технологии. Детки на пуповине находились, даже глубоко недоношенные детки, до тех пор, пока она не прекратила пульсировать. По-максимуму стараемся при рождении деток прикладывать к маме для того, чтобы обсеменить контакт кожа к коже. В Беларуси один из самых низких показателей детской смертности. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет более 80 %. И эта четвертая строка в мировом рейтинге дорогого стоит. Сегодня не нужно ехать рожать за рубеж. Более того, с проблемной беременностью приезжают к нам граждане России и Украины. Наши неонатологи вне конкуренции. Микроскопических младенцев они взращивают с трепетом и заботой, как цветы. Пытаются обмануть природу и создать приближенные к внутриутробному состоянию условия.

Дмитрий Санковец, врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя»:

Это гордость нашего отделения – выпускник Ильюша, почти три месяца на искусственной вентиляции легких. Когда родители приходят, зная, что в предыдущий день было все хорошо, и мы родителям говорим, что мы готовимся уже к переводу в плановое отделение, и в этот день ты сообщаешь, что произошло резкое ухудшение состояния, ребенок опять на искусственной вентиляции легких и опять нужно начинать все сначала – это, конечно, психологически тяжело. Но Ильюша – настоящий боец, и сейчас он радует своих маму, папу, младшего брата, который появился недавно на свет.

Какие-то прогнозы делать для этих пациентов очень тяжело. Есть детки, которые имеют какую-то внутреннюю силу и готовы бороться достаточно долго, а некоторые пациенты на это не способны, к сожалению. Мы стараемся сохранять оптимизм. Всем родителям говорим, что шансы есть всегда.

Несмотря на все заслуги наших медиков, с рождением первенца все же не стоит затягивать. Организм имеет свойство стареть и обрастать болячками. Сегодня средний возраст молодых мам – 28-29 лет. Вместе с тем познать радость материнства не прочь женщины старше 40. Но наши золотые акушеры не устают напоминать – к родительству нужно готовиться. Кажущаяся вам мелочь, как кариес и ринит, может перерасти в большую проблему для малыша. Ну, а наши умы не останавливаются на достигнутом. За 2020 год в стенах «Мать и дитя» появилось 3,5 тысячи крох.

Дмитрий Санковец:

Мы все ждем переезда в наш новый дом, по уровню технологической помощи он не будет уступать европейским клиникам ведущим, которые занимаются выхаживанием домашних пациентов. Максим Белуга:

Приходят и с детками. Недавно с 23 февраля поздравляла наша пациентка, приехала со своими пятью детьми и подарила в рамочке благодарность с фотографией ребенка, которого мы спасали здесь.