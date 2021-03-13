Давить прыщи можно? Семь вопросов врачу-дерматологу

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к практикующему врачу-дерматологу Светлане Якубовской.

Светлана Якубовская – врач-дерматолог первой категории, автор блога об уходе за кожей и ведущая программы «Здоровье» на белорусском телеканале. Влада Родовская:

Какой был ваш путь к медицине?

Светлана Якубовская, врач-дерматолог:

Как порой говорят, случайности не случайны. В десятом классе я по состоянию здоровья попала в больницу в другой город. И там на меня огромное влияние оказала доктор, которая вела меня, своим отношением к пациентам, своей любовью к профессии. Когда я выписалась из больницы и вернулась домой, то первое, что я сказала своей маме – всё, в иняз я не поступаю, я поступаю только в медицинский университет. И я ни разу об этом не пожалела. Влада Родовская:

Какой правильный уход за кожей? Светлана Якубовская:

Правильный уход за кожей – это тот уход, который в первую очередь комфортен человеку, пациенту. Уход, который доставляет ему удобство, который ему нравится. И, конечно, тот уход, который приносит результат, в зависимости от состояния кожи и имеющихся проблем.

Влада Родовская:

Ошибки при уходе за кожей? Светлана Якубовская:

Самая главная ошибка – уповать на генетику. На то, что бабушка, мама никогда не пользовались кремом, и я тоже не буду этого делать, и всё будет здорово. Вторая главная ошибка в том, что люди часто слепо следуют советам рекламы, соседей, подруг. Не всегда тот уход, который подошёл другому человеку, подойдёт обязательно и самому себе. Ну и самая главная ошибка – это самолечение, не вовремя обращаемся к врачу и запускам проблему.

Влада Родовская:

Можно ли успешно заменить профессиональный уход на домашний? Светлана Якубовская:

До поры до времени. До определённого возраста. Если это молодая кожа – да, подобрав правильный уход (увлажнение, питание, антиоксиданты), мы можем поддерживать кожу в хорошем состоянии. Если мы говорим о возрастной коже – 40-50 лет – то здесь без работы вместе с косметологом не обойтись, однозначно.

Влада Родовская:

Как часто нужно посещать дерматолога? Светлана Якубовская:

По мере появления проблем. Если мы видим, что состояние кожи ухудшается, появляются какие-то высыпания, рекомендую незамедлительно обращаться к доктору.

Влада Родовская:

Можно ли давить прыщи? Светлана Якубовская:

Давить прыщи можно, но осторожно. И лучше это делать в кабинете у косметолога в условиях асептики и антисептики.