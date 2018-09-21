Какие обследования следует проходить здоровому человеку для профилактики заболеваний?

Пронести здоровье через всю жизнь, быть энергичным и бодрым – одна из главных установок практически каждого человека. Хорошее самочувствие, во многом, зависит и от качества оказываемой медицинской помощи. Поэтому Министерство здравоохранения еще в 2016 году издало нормативный документ, который призывает всех граждан пройти полный диспансерный осмотр. Елена Иванова, главный врач УЗ «1-я центральная районная поликлиника Центрального района г. Минска»:

70% пациентов умирают, к сожалению, от хронических заболеваний, таких как болезни систем кровообращения, онкологических заболеваний, болезни органов дыхания и сахарный диабет. Диспансеризация – это профилактическое обследование, которое может пройти пациент.

Объём обследований напрямую зависит от возраста и пола пациента. Для молодых людей от 18 до 30 лет на приёме у врача-терапевта рекомендуют узнать индекс массы тела, чтобы исключить ожирение и анорексию, посмотреть кардиограмму и проверить здоровье лёгких.

Кроме того, в обязательном порядке пациент сдаёт анализы крови. Современное устройство позволяет провести одновременный забор общего и биохимического анализа.

Наталья Филонова, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «1-я центральная районная поликлиника Центрального района г. Минска»:

Позволяет нам в наше время определить симптомы печёночной недостаточности, почечной. Повышенный холестерин – ранний фактор риска развития болезни системы кровообращения.

Список врачей и обследований на диспансеризации будет индивидуальным. Наличие уже диагностированных, хронических, либо наследственных болезней. Елена Иванова:

И в возрасте 40 лет и старше определяется дополнительно риск развития сердечно-сосудистых заболеваний с использованием специальной шкалы, выполняется измерение внутриглазного давления и мужчинам рекомендуется пройти обследование предстательной железы.

Врачи утверждают: если уровень холестерина в крови более 5 ммоль, а глюкозы более 5-6, то следует обратить на это внимание и пройти дальнейшее обследование.

Давление 140 на 90, да ещё и выше – налицо признак гипертонии. Если, к счастью, никаких заболеваний у пациента не выявлено, то следующий раз рекомендуют сдать тест только через 2 года. Елена Иванова:

Пациенты приходят, обращаются самостоятельно. Для таких пациентов у нас в поликлинике организован приём без предварительной записи.