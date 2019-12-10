Какие обследования и как часто надо проходить, чтобы выявить рак на начальной стадии? Советы главы РНПЦ онкологии

Олег Суконко:

А сейчас же есть опухолевые маркёры. Например, мужчине после 50 лет раз в году надо сдать на простату специфический антиген – для определения рака предстательной железы. Женщинам, например, сделать маммографию. Обязательно раз в два года делать после 45 лет. Осматриваться у гинеколога – это всё тоже можно предупредить – женские болезни. Раз в 5 лет надо сделать колоноскопию. Под наркозом – я подчёркиваю. Кишечник посмотреть.

Вадим Щеглов:

Вот Вы сказали – анализы надо сдавать: недавно японские учёные распространили новость о том, что до 10 видов рака можно диагностировать только по одному анализу. Причём, это занимает очень короткий промежуток времени.

Олег Суконко:

Это не японские учёные. Это вообще-то группа учёных. Это было в 2018 году, в январе была большая статья, что да, уже на подходе так называемая жидкостная гистология, цитология. То есть по анализу крови можно определить продукты жизнедеятельности раковых клеток. Вот маркёр у нас есть для рака предстательной железы, и его вероятность –, что он в точку попадёт – это 60%. И большие работы ведутся. Большие работы, чтобы можно было определить, как Вы говорите, ну, не 10 локализаций, а хотя бы 5. Это рак лёгкого, желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень – такие локализации.