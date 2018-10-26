Какие косметические процедуры нужны мужчинам? Советы специалиста

В современном мире красота требует жертв и от мужчин. Например, блеск для губ, гель для бровей и даже BB-крем у среднестатистического корейца всегда под рукой. У них аккуратные стрижки и никакой щетины. Пластика тоже в почете.
В современном мире красота требует жертв и от мужчин. Например, блеск для губ, гель для бровей и даже BB-крем у среднестатистического корейца всегда под рукой. У них аккуратные стрижки и никакой щетины. Пластика тоже в почете.
Белорусские модники от такого джентельменского набора пока еще очень далеки, но первые шаги в мир бьюти-сферы уже делают.
Виталий Севастьянов:
Привил привычку приходить к специалистам, потому что, на мой взгляд, это удобно и приносит, как в сказке, моментальный эффект.
Алла Скварчевская, косметолог:
По статистике, ко мне приходят на процедуры 10% мужчин, начиная с 17 лет и заканчивая 45. Любимая процедура у мужчин – это чистка, она может быть классическая, сюда входит механическая, ультразвуковая, это может быть вакуумная чистка. Массаж лица и массаж тела.
Все чаще полочку в холостяцкой ванной сильного пола украшают несколько разновидностей духов, пенка для укладки волос, а иногда и пару баночек крема. Мужская косметика – погоня за модными тенденциями или необходимость?
Сергей Лапковский, солист группы «Цвет алоэ»:
Мой образ жизни связан с постоянными переездами, съемками и поэтому выглядеть приходится хорошо. Раз, наверное, в три-пять месяцев посещаю косметолога для того, чтобы просто мне привели в тонус мышцы лица. Я использую какие-то крема, не так часто, но как минимум 3-4 раза в неделю.
Алла Скварчевская:
Очищение должно быть обязательно: тоник и увлажнение – это то, что защитит мужскую кожу.
Мужская кожа на 20% плотнее, чем у женщин: в ней больше меланина, коллагена, что значительно задерживает старение. Но потовые и сальные железы работают интенсивнее, поэтому эпидермису необходимо более глубокое очищение. Иначе появляются жирный блеск и высыпания.
Для женщин очень важны тактильные, обонятельные ощущения, удовольствие от процесса нанесения крема или макияжа. Мужчина же всегда нацелен на результат.
Алла Скварчевская:
Многие мужчины боятся ходить к косметологу, потому что считают, что их неправильно поймут. Сейчас все изменилось, поэтому не стоит бояться приходить к косметологу хотя бы для того, чтобы получить правильную рекомендацию.