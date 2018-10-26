Какие косметические процедуры нужны мужчинам? Советы специалиста

В современном мире красота требует жертв и от мужчин. Например, блеск для губ, гель для бровей и даже BB-крем у среднестатистического корейца всегда под рукой. У них аккуратные стрижки и никакой щетины. Пластика тоже в почете.

Белорусские модники от такого джентельменского набора пока еще очень далеки, но первые шаги в мир бьюти-сферы уже делают. Виталий Севастьянов:

Привил привычку приходить к специалистам, потому что, на мой взгляд, это удобно и приносит, как в сказке, моментальный эффект.

Алла Скварчевская, косметолог:

По статистике, ко мне приходят на процедуры 10% мужчин, начиная с 17 лет и заканчивая 45. Любимая процедура у мужчин – это чистка, она может быть классическая, сюда входит механическая, ультразвуковая, это может быть вакуумная чистка. Массаж лица и массаж тела.

Все чаще полочку в холостяцкой ванной сильного пола украшают несколько разновидностей духов, пенка для укладки волос, а иногда и пару баночек крема. Мужская косметика – погоня за модными тенденциями или необходимость? Сергей Лапковский, солист группы «Цвет алоэ»:

Мой образ жизни связан с постоянными переездами, съемками и поэтому выглядеть приходится хорошо. Раз, наверное, в три-пять месяцев посещаю косметолога для того, чтобы просто мне привели в тонус мышцы лица. Я использую какие-то крема, не так часто, но как минимум 3-4 раза в неделю.

Алла Скварчевская:

Очищение должно быть обязательно: тоник и увлажнение – это то, что защитит мужскую кожу. Мужская кожа на 20% плотнее, чем у женщин: в ней больше меланина, коллагена, что значительно задерживает старение. Но потовые и сальные железы работают интенсивнее, поэтому эпидермису необходимо более глубокое очищение. Иначе появляются жирный блеск и высыпания.