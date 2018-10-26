Зачем отучать ребенка от употребления большого количества сладкого и вредной пищи? 5 аргументов

Еще пять лет назад представители ВОЗ прогнозировали, что к 2025 году количество детей с избыточным весом достигнет 70 миллионов. И эксперты ошиблись. Число юных «пышек» растет в геометрической прогрессии. И сегодня их уже 268 миллионов. Цифры шокируют. Доктора бьют тревогу. А вот родители не всегда задумываются о последствиях.

Татьяна Романовская, психолог:

Пищевое поведение ребенка напрямую зависит от пищевого поведения его родителей и тех установок, которые он получает в процессе своего воспитания. Очень часто такая милая привычка как баловать детей сладостями, создает определенные предпосылки, когда у ребенка закладывается то, что система вознаграждения себя может быть и через вредную еду.

И если десятки лет назад конфеты были диковинкой, и родители выдавали их поштучно, то представители нынешнего поколения на карманные деньги сами покупают себе вредную пищу. А еще, современные подростки стали меньше двигаться. Раньше выгнать со двора детвору было невозможно. Сейчас же главное развлечение – посидеть в телефоне, за планшетом или компьютером.

Марта Марудова, диетолог:

Если у ребенка есть избыточный вес, нужно обращаться к специалисту для того, чтобы определить, какое у ребенка ожирение: первичное или вторичное. Первичное ожирение – это, когда ребенок имеет ожирение как сопутствующее другим диагнозам, например: заболевание эндокринной системы либо психическое заболевание, либо ожирение как симптом переедания, это чаще всего.

Вряд ли ребенок 5-6 лет может довести себя до состояния избыточного веса, за это в ответе семья. В этом убеждены и психологи, и диетологи. Неправильные установки пищевого поведения могут не только повлечь за собой насмешки сверстников, но и привести к нервной булимии, сахарному диабету и даже инвалидности.

Татьяна Романовская:

Если родители замечают у ребенка ограничительные тенденции, что он стал следовать каким-либо диетам или он продолжает безудержно злоупотреблять сладким, отвести его на консультацию к психотерапевту или к психологу, в том числе пойдя туда самому, чтобы разобраться, как помочь ребенку.

Марта Марудова:

Есть очень интересное немецкое исследование, когда близнецов воспитывали в разных приемных семьях, и те дети, которые были воспитаны в семье стройных родителей – дети вырастали стройными, а те дети, которые воспитывались в семье родителей с избыточным весом, имели такую же проблему с весом.