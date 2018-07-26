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Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро

26 июля 2018 12:41
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Новости Беларуси. Уникальную операцию впервые провели белорусские онкологи. Пациенту установили титановое ребро,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро-1

Металлическая пластина позволит восстановить каркас грудной клетки. По словам медиков, случай уникальный. Для 65-летнего пациента это уже 10 операция. С недугом он борется много лет.

Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро-4

С появлением новой технологии мужчина решился на очередное хирургическое вмешательство и полностью удалить метастазы.

Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро-7

Виктор Киреев, пациент РНПЦ «Онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»:
Молодцы, что не бояться применять новые технологии, новые материалы. Сегодня мир так далеко шагнул. Мне стало лучше дышать. Раньше там был такой блин, но поставили эту пластину и освободилась масса места. Я дышу по-другому.

Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро-10

Юрий Богдаев, заведующий отделением РНПЦ «Онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»:
Нам удалось неплохо зафиксировать, создать каркас, который позволил снять с интубационной трубки и возобновить самостоятельное дыхание в ближайшие часы после операции. Послеоперационный период, на мой взгляд, протекает у него благополучно. Не все там еще закончилось, но пластика осуществлена адекватно.

Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро-13

По статистике примерно 10 пациентов в год нуждаются в подобной операции. Если эффект будет положительный, использование такой технологии можно поставить на поток. В будущем белорусские медики надеются использовать отечественные импланты.

# Онкология # Здоровье # Юрий Богдаев # Виктор Киреев # Фотофакт

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