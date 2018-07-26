Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро

Новости Беларуси. Уникальную операцию впервые провели белорусские онкологи. Пациенту установили титановое ребро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Металлическая пластина позволит восстановить каркас грудной клетки. По словам медиков, случай уникальный. Для 65-летнего пациента это уже 10 операция. С недугом он борется много лет.

С появлением новой технологии мужчина решился на очередное хирургическое вмешательство и полностью удалить метастазы.

Виктор Киреев, пациент РНПЦ «Онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»:

Молодцы, что не бояться применять новые технологии, новые материалы. Сегодня мир так далеко шагнул. Мне стало лучше дышать. Раньше там был такой блин, но поставили эту пластину и освободилась масса места. Я дышу по-другому.

Юрий Богдаев, заведующий отделением РНПЦ «Онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»:

Нам удалось неплохо зафиксировать, создать каркас, который позволил снять с интубационной трубки и возобновить самостоятельное дыхание в ближайшие часы после операции. Послеоперационный период, на мой взгляд, протекает у него благополучно. Не все там еще закончилось, но пластика осуществлена адекватно.