Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Новости Беларуси. Клещи открыли охоту на людей. В 2018 году за медицинской помощью уже обратилось почти 2 тысячи белорусов после укуса кровососущих паразитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемиологи отмечают, этот уровень значительно превышает прошлогодние цифры. Естественным процессам размножения насекомых способствует погода – тепло как летом. Популяция клещей выросла в полтора раза. А вот случаев заболевания лайм-боррелиозмом втрое меньше, всего 9 случаев. Но на нашествие кровососущих эпидемиологи реагируют своим контрнаступлением.

Теперь и не подумаешь, что месяц назад жизнь вот этого милого Мартина подходила к трагичному финишу. Пес в самом расцвете сил, ему всего 4 года, буквально на глазах хозяйки за один вечер стал увядать.

Татьяна Некрашевич:

Впервые отказался от еды, для лабрадора это просто нонсенс. А утром водили на прогулку и он сам не мог идти: задние ноги подкашивались и стал мочиться кровью. Это было очень страшно. Мы сразу его в ветеринарную клинику практически занесли на руках.

К скоропостижной кончине лабрадора приблизил настоящий вампир. С клещом тет-а-тет Мартин встретился на городской лужайке у дома. Пока владельцы недоумевали: что с псом, очаг укуса под шерстяным покровом так и не обнаружили, вирус стремительно разнесся по всему организму мохнатого. Невозвратный процесс разрушения изнутри остановила двойная доза лекарств.

Хоть атакуют кровососы чаще в сельской местности или в лесу, но и зеленые городские массивы им не чужды. 10% укушенных – жители городов. Так ли страшен клещ, как его рисуют? Укус животного – это мелочи, страшилка кроется куда глубже – в вирусе.

В нашей стране встречаются 12 видов клещей, самые распространенные и опасные из них – иксодовые. Именно они переносчики возбудителей инфекционных болезней – лайм-боррелиоза и клещевого энцефалита.

Алла Дашкевич, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Самое важное – обратиться к врачу-специалисту и принять профилактическое антибактериальное лечение. Оно эффективно в первые 72 часа после укуса клеща. Для того, чтобы определить инфицирован клещ какими-либо возбудителями или нет, проводятся лабораторные исследования.

В Беларуси можно сделать прививку от так называемых клещевых вирусов. Однако, подействует она только через несколько месяцев, то есть к сезону надо готовиться еще зимой. Немаловажно и это своеобразная профилактика, знать о реальных вампирах все.

К примеру, развенчаем миф о том, что клещи-десантники. С деревьев они не прыгают, а заседают в основном в кустах и траве не выше 1,5 метров. Еще из стереотипов – растительное масло – инструмент изгнания. Конечно, благодаря маслянистой капле зверь непременно начнет задыхаться и вылазить, вот только сопровождается это обильным выделением его слюны, которая усиленно и разносит заразу.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

А мы объявляем войну клещам! Поднимаем белый флаг, но это не означает, что мы сдаемся, это будет наша приманка. На белый лоскуток мы будем охотиться на клещей: проведем по кустам. Наши сети абсолютно стерильны, клещей нет. Значит, можно в Лошицком парке гулять. Укусы клещей. Что делать, если вас укусил клещ?

В Беларуси места массового отдых, парки, зеленые зоны постоянно под контролем эпидемиологов. Там, где есть вероятность подцепить клеща, проходит настоящая зачистка. Специальными акарицидами.

Ирина Липская, заведующий отделом профилактической дезинфекции Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Оценка эффективности осуществляется через 5 и 35 суток после проведенной обработки. Сбор ягод и грибов разрешается не ранее 40 дней после проведенной обработки. Остаточное действие средства - порядка месяца-полтора.