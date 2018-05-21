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Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

21 мая 2018 19:15
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Новости Беларуси. Клещи открыли охоту на людей. В 2018 году за медицинской помощью уже обратилось почти 2 тысячи белорусов после укуса кровососущих паразитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-1

Эпидемиологи отмечают, этот уровень значительно превышает прошлогодние цифры. Естественным процессам размножения насекомых способствует погода – тепло как летом. Популяция клещей выросла в полтора раза. А вот случаев заболевания лайм-боррелиозмом втрое меньше, всего 9 случаев. Но на нашествие кровососущих эпидемиологи реагируют своим контрнаступлением.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-4

Теперь и не подумаешь, что месяц назад жизнь вот этого милого Мартина подходила к трагичному финишу. Пес в самом расцвете сил, ему всего 4 года, буквально на глазах хозяйки за один вечер стал увядать.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-7

Татьяна Некрашевич:
Впервые отказался от еды, для лабрадора это просто нонсенс. А утром водили на прогулку и он сам не мог идти: задние ноги подкашивались и стал мочиться кровью. Это было очень страшно. Мы сразу его в ветеринарную клинику практически занесли на руках.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-10

К скоропостижной кончине лабрадора приблизил настоящий вампир. С клещом тет-а-тет Мартин встретился на городской лужайке у дома. Пока владельцы недоумевали: что с псом, очаг укуса под шерстяным покровом так и не обнаружили, вирус стремительно разнесся по всему организму мохнатого. Невозвратный процесс разрушения изнутри остановила двойная доза лекарств.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-13

Хоть атакуют кровососы чаще в сельской местности или в лесу, но и зеленые городские массивы им не чужды. 10% укушенных – жители городов. Так ли страшен клещ, как его рисуют? Укус животного – это мелочи, страшилка кроется куда глубже – в вирусе.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-16

В нашей стране встречаются 12 видов клещей, самые распространенные и опасные из них – иксодовые. Именно они переносчики возбудителей инфекционных болезней – лайм-боррелиоза и клещевого энцефалита.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-19

Алла Дашкевич, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Самое важное – обратиться к врачу-специалисту и принять профилактическое антибактериальное лечение. Оно эффективно в первые 72 часа после укуса клеща. Для того, чтобы определить инфицирован клещ какими-либо возбудителями или нет, проводятся лабораторные исследования.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-22

В Беларуси можно сделать прививку от так называемых клещевых вирусов. Однако, подействует она только через несколько месяцев, то есть к сезону надо готовиться еще зимой. Немаловажно и это своеобразная профилактика, знать о реальных вампирах все.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-25

К примеру, развенчаем миф о том, что клещи-десантники. С деревьев они не прыгают, а заседают в основном в кустах и траве не выше 1,5 метров. Еще из стереотипов – растительное масло – инструмент изгнания. Конечно, благодаря маслянистой капле зверь непременно начнет задыхаться и вылазить, вот только сопровождается это обильным выделением его слюны, которая усиленно и разносит заразу.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-28

Анастасия Дехтяр, СТВ:
А мы объявляем войну клещам! Поднимаем белый флаг, но это не означает, что мы сдаемся, это будет наша приманка. На белый лоскуток мы будем охотиться на клещей: проведем по кустам. Наши сети абсолютно стерильны, клещей нет. Значит, можно в Лошицком парке гулять.

Укусы клещей. Что делать, если вас укусил клещ?

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-31

В Беларуси места массового отдых, парки, зеленые зоны постоянно под контролем эпидемиологов. Там, где есть вероятность подцепить клеща, проходит настоящая зачистка. Специальными акарицидами.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-34

Ирина Липская, заведующий отделом профилактической дезинфекции Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Оценка эффективности осуществляется через 5 и 35 суток после проведенной обработки. Сбор ягод и грибов разрешается не ранее 40 дней после проведенной обработки. Остаточное действие средства - порядка месяца-полтора.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?-37

Впрочем, от встречи с кровопийцами никто не застрахован. И здесь единственная гарантия – самоконтроль и бдительность. Так что прежде, чем отправляться на променад по зеленым горизонтам следует изучить меры предосторожности и вооружиться спецсредствами.

# Укусы клещей # общество # Алла Дашкевич # Фотофакт

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