«Молодцы, что не боятся применять новые технологии»: пациент, которому установили титановое ребро, рассказал о самочувствии

Новости Беларуси. Титановое ребро впервые имплантировали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальную операцию успешно провели белорусские онкологи. Металлическая пластина будет моделировать каркас грудной клетки. По словам медиков, случай уникален не только как впервые опробованный. 65-летний пациент много лет противостоит недугу. И для него это уже 10-ая операция. На очередное хирургическое вмешательство мужчина решился с появлением новой технологии, что позволило врачам полностью удалить метастазы. Белорусские онкологи установили пациенту титановое ребро

С улыбкой Виктор Викторович встречает прессу. Именно его жизнерадостность и позитив позволили врачам пойти на смелый шаг. Случай этого пациента сам по себе уникален. 10 лет успешной борьбы с болезнью и 10 перенесенных операций. Восстановление идет быстро. Неделю спустя он уже дистанционно работает в палате и шутит, что теперь частично состоит из титана, который даже хирурги себе оставили на сувениры в память о первой такой операции.

Виктор Киреев, пациент РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Каждый из них отщипнул себе на брелок. Я спросил, а где мое? А они: «У тебя внутри». Молодцы, что не боятся применять новые технологии, новые материалы, сегодня мир так далеко шагнул. Надо думать о хорошем, и все будет хорошо.

Вот так выглядит титановое ребро, которое вживили пациенту. Пластина напоминает цепочку, прочную и гибкую. Главная проблема подобных операций: если удалить обширные участки, пораженные опухолью, грудная клетка остается без каркаса. А пациент – без возможности нормально дышать. Этот каркас и помогает смоделировать имплантат.

Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Титановая пластина обладает прочностными и эластичными свойствами, длина 20-27 см. В этом и сложность, что грудная клетка придумана одновременно и прочной и способна к изменению во время дыхания. Ни один материал не может пока заместить.

Яна Шипко, СТВ:

То, о чем когда-то писали фантасты, сейчас становится реальностью в медицине. И белорусские медики со своим опытом готовы подкинуть идею для стартапа молодым ученым. Так, например, с помощью 3D-принтера сегодня можно воссоздавать и печатать практически любые органы. Использование таких новейших имплантантов позволяет не только хирургам решаться на рискованные и кардинальные операции, но и пациентам улучшать качество жизни в дальнейшем.

В РНПЦ операции на грудной клетке не редкость. В Беларуси в год – 10-15 случаев. Раньше вместо каркасов изготавливали так называемые сетки прямо во время операции. Метод несовершенный. Титановое ребро – инновационная альтернатива.