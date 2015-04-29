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Как защитить себя от укусов клещей?

29 апреля 2015 09:09
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В прошлом году в Беларуси было зарегистрировано более 40 тыс. случаев укусов клещами. Тысяча укушенных заразилось болезнью Лайм-боррелиоза. Сто -  клещевым энцефалитом.

Несмотря на невысокие показатели в Беларуси, каждый укус клеща потенциально опасен. Особенно нужно быть внимательными жителям Брестской и Гродненской областей, в которых выявлено наибольшее число случаев заражения клещевым энцефалитом.

Чтобы уменьшить заражение, клеща нужно как можно скорее удалить. Это можно сделать самостоятельно, или в любом медицинском учреждении. Извлеченное насекомое посадить в стеклянную посуду и обратиться к врачу. Он выпишет профилактические лекарства и исследование клеща на наличие инфекций. Направление позволит вам сделать необходимые лабораторные исследования бесплатно.

Но если присосавшейся взрослый клещ для человека виден, то укусовые личинки заметить невозможно. А заразиться - запросто. Они в стадии своего развития могут быть переносчиками инфекций, поэтому плохое самочувствие, которое появится после 1-3 недель после похода в лес, вполне может быть связано с укусами насекомого, которое вы даже не заметили.

Самым эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцина, но выработать иммунитет к сезону возможно, если прививаться еще с осени.

# Здоровье # Фотофакт # Укусы клещей # Полезные советы # Светлана Яшкова

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