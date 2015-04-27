Советы по уходу за кожей от косметолога. Восстановление кожи после зимы

Весна - время перемен. И ухода за кожей тоже. После зимних холодов она часто страдает от обезвоживания, начинает шелушиться, становится тусклой. Чтобы этого избежать, нужно выполнять несколько простых рекомендаций.

Уделите особое внимание очищению кожи. По утрам и перед сном умывайтесь кипяченой водой с отварами и настоями трав.

Следующий важный этап - увлажнение. Если кожа страдала от обезвоживания зимой, то весной ситуация может усугубиться. Используйте качественную увлажняющую косметику. Помогут и самодельные маски с натуральным йогуртом или сметаной.

Ирина Евсеенко, косметолог:

Популярная маска - из свежего огурца. Она хорошо снимает отеки, воспаления. Также хорошая маска из также известного продукта - сырой тертый картофель. Если добавить немножечко крахмала, загустить и сделать такую маску, она тоже неплохо снимет воспаление.

После изнурительной зимы, коже, как и организму, тоже не хватает витаминов. Ешьте фрукты и обратите внимание на кремы с ретинолом и витамином А. Но такие средства нужно использовать строго по инструкции - курсами, а не ежедневно.

Не забывайте про питьевой режим. 1,5 - 2 литра чистой негазированной воды в день помогут подпитывать кожу изнутри.

Ирина Евсеенко, косметолог:

Тонизирующие средства для кожи: тоники, лосьоны - не должны быть спиртсодержащими. Если кожа очень жирная, проблемная, - содержащие небольшое количество спирта, так как спирт сам по себе тоже отрицательно влияет на кожу.

Уже весной следует начинать использовать солнцезащитные кремы с фактом 20-30, который балансирует ультрафиолет. Особенно этот совет важен для тех, у кого есть склонность к появлению веснушек и пигментации.

Чаще гуляйте на свежем воздухе. Для кожи это будет очень полезно. И не забывайте ухаживать за собой регулярно и систематически. Точно тогда кожа будет красивой в любое время года.