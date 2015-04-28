«Каждый день особенный, поэтому максимально насладитесь им»: письмо сильной девочки, умершей от рака в 13 лет, вдохновляет людей по всему миру

Новости Великобритании. После того, как их дочь проиграла в борьбе с раком, Дин и Кэролайн Орчард знали, что им придется столкнуться с тяжелой задачей – разобрать ее вещи. Но они и не догадывались, что одна из находок позволит им почувствовать себя к 13-летней Афине ближе, чем когда-либо. На обратной стороне зеркала в спальне, маленькая девочка написала секретное послание из 3000 слов своим родителям, братьям и сестрам. В нем заключены советы, как им жить дальше, и раскрывается ее неизменно положительное отношение ко всему. Об этом пишет Daily Mail.

33-летний г-н Орчард:

Я начал читать его, но не выдержал и остановился. Оно было душераздирающим. В 12 лет у Афины была диагностирована остеосаркома (форма рака костей). Это произошло после приступа как раз перед Рождеством. Врачи провели срочную операцию по удалению опухоли на позвоночнике. Несколько месяцев девочка проходила химиотерапию. Она потеряла волосы, лишилась сил – но только не оптимизма.

Несмотря на лечение, состояние Афины резко ухудшилось, и она умерла у себя дома в окружении семьи. Несколько дней спустя ее родители нашли послание, когда передвигали зеркало, которое висело на стене в ее спальне. Г-н Орчард, бросил работу садовника, когда его дочь заболела:

Я не мог в это поверить, я увидел написанное, должно быть, там около 3000 слов. Это так трогательно. Когда я впервые увидел послание, на глаза навернулись слезы. Она никогда не упоминала о нем, но этого можно было от нее ожидать. Она была духовной личностью, она говорила о таких вещах, которые я никогда не мог понять – она была очень умной. У Афины осталось шесть сестер и трое братьев.

37-летняя г-жа Орчард считает свою дочь «самым храбрым человеком, которого она когда-либо встречала». Кэролайн Орчард:

Мы знали, что Афина любила писать, это было частью того, кем она являлась, это делало ее счастливой. Дин попробовал прочитать послание, но тогда он просто расплакался. Она была невероятной девочкой, такой яркой и сильной, она постоянно меня удивляла. Она всегда была оптимисткой, даже когда попала в больницу. Она беспокоилась за меня, спрашивала, поела ли я, и просила меня не плакать. Мы знали, что рак был очень агрессивным... Она боролась так долго, сколько могла, но в итоге стала слишком слабой, чтобы встать с постели. Мы навсегда сохраним зеркало. Перечитывая ее слова, мы чувствуем, что она все еще с нами. У нее невероятная сила духа.