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Гонки со временем: женщина, которая смертельно больна раком, планирует скорее сыграть свадьбу своей мечты

28 апреля 2015 13:31
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Новости Великобритании. Девушка, которая готовилась стать невестой, думала, что она победила редкую форму рака. Но она была вынуждена передвинуть дату свадьбы после сокрушительной новости о том, что болезнь вернулась.

Друзья и семья 27-летней Кортни Терри в настоящее время активно занимаются сбором средств, чтобы исполнить ее последнее желание – сыграть свадьбу мечты, пишет Daily Mail.

Кортни было всего 19 лет, когда у нее впервые была диагностирована та же болезнь, которая семь лет назад убила ее 23-летнего брата Джордана.

Несмотря на удаление почки и химиотерапию, ее рак почки – настолько редкий, что не имеет названия – вернулся, когда она забеременела в 2009 году.

Гонки со временем: женщина, которая смертельно больна раком, планирует скорее сыграть свадьбу своей мечты-1

Кортни из Барнхерста планировала выйти замуж за любовь детства Билли Уэбба через семь месяцев. Но врачи посоветовали ей ускорить событие, потому что ее состояние с каждым днем ухудшается.

Теперь она и ее семья надеются на доброту незнакомцев. Они рассчитывают собрать $ 30000, чтобы отметить событие, которое оставит счастливые воспоминания Билли и ее 5-летней дочери, Дольчи.

Преданная фанатка ФК Миллуолл лечилась различными способами, включая химиотерапию, клинические испытания, операции и радиотерапию. Но больше вариантов лечения не осталось.

Гонки со временем: женщина, которая смертельно больна раком, планирует скорее сыграть свадьбу своей мечты-4

Кортни, которая обручилась с Биллом 2 года назад:
Мне уже не помочь, слишком поздно. Закончились операции и химиотерапия. Я знаю, что скоро умру. Я никогда не состарюсь с человеком, которого люблю, и не увижу, как вырастет моя девочка. Но единственное, что я могу сделать, пока не поздно, это стать г-жой Уэбб.

Я ждала, когда мне станет лучше, прежде чем сыграть свадьбу. Но всегда назначались новые операции или экспериментальные лекарства, которые препятствовали свадьбе. Сейчас я просто хочу сделать это, пока не слишком поздно.

Я смотрю в будущее и вижу, где оно заканчивается. Я умру, так и не узнав, что со мной не так – никогда не узнав название болезни. 

Но эта свадьба – мой шанс оставить моей семье воспоминания, которые, в отличие от меня, останутся на всю жизнь.

Я просто молюсь, чтобы мы смогли собрать деньги вовремя.

Гонки со временем: женщина, которая смертельно больна раком, планирует скорее сыграть свадьбу своей мечты-7

На данный момент собрано $ 21000, и осталось всего 65 дней на то, чтобы найти недостающую сумму.

Один из членов ее семьи:
Кортни невероятно сильная, она переносила процедуры и их побочные эффекты, часто слышала плохие новости. В то же время она оставалась мамой и воспитывала прекрасную девочку.

Они планировали пожениться в ноябре, но на этой неделе команда врачей посоветовала ей перенести свадьбу, так как в ноябре из-за болезни ее состояние будет тяжелым.

Это сильно повлияло на всю семью, которая не ожидала услышать, что смерть наступит так скоро.

Они мечтали о сказочной свадьбе, чтобы подарить особые светлые воспоминания Дольчи, Билли и их семьям.

# Здоровье # Фотофакт # Брак и семья # Кортни Терри # Дольчи Терри # Билли Уэбб

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