Гонки со временем: женщина, которая смертельно больна раком, планирует скорее сыграть свадьбу своей мечты

Новости Великобритании. Девушка, которая готовилась стать невестой, думала, что она победила редкую форму рака. Но она была вынуждена передвинуть дату свадьбы после сокрушительной новости о том, что болезнь вернулась. Друзья и семья 27-летней Кортни Терри в настоящее время активно занимаются сбором средств, чтобы исполнить ее последнее желание – сыграть свадьбу мечты, пишет Daily Mail. Кортни было всего 19 лет, когда у нее впервые была диагностирована та же болезнь, которая семь лет назад убила ее 23-летнего брата Джордана. Несмотря на удаление почки и химиотерапию, ее рак почки – настолько редкий, что не имеет названия – вернулся, когда она забеременела в 2009 году.

Кортни из Барнхерста планировала выйти замуж за любовь детства Билли Уэбба через семь месяцев. Но врачи посоветовали ей ускорить событие, потому что ее состояние с каждым днем ухудшается. Теперь она и ее семья надеются на доброту незнакомцев. Они рассчитывают собрать $ 30000, чтобы отметить событие, которое оставит счастливые воспоминания Билли и ее 5-летней дочери, Дольчи. Преданная фанатка ФК Миллуолл лечилась различными способами, включая химиотерапию, клинические испытания, операции и радиотерапию. Но больше вариантов лечения не осталось.

Кортни, которая обручилась с Биллом 2 года назад:

Мне уже не помочь, слишком поздно. Закончились операции и химиотерапия. Я знаю, что скоро умру. Я никогда не состарюсь с человеком, которого люблю, и не увижу, как вырастет моя девочка. Но единственное, что я могу сделать, пока не поздно, это стать г-жой Уэбб. Я ждала, когда мне станет лучше, прежде чем сыграть свадьбу. Но всегда назначались новые операции или экспериментальные лекарства, которые препятствовали свадьбе. Сейчас я просто хочу сделать это, пока не слишком поздно. Я смотрю в будущее и вижу, где оно заканчивается. Я умру, так и не узнав, что со мной не так – никогда не узнав название болезни. Но эта свадьба – мой шанс оставить моей семье воспоминания, которые, в отличие от меня, останутся на всю жизнь. Я просто молюсь, чтобы мы смогли собрать деньги вовремя.