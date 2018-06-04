Как выбрать медцентр для проведения пластической операции: советы хирурга

Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александра Каштанова, СТВ:

На что стоит обратить внимание при выборе медицинского центра или же при выборе специалиста, если решился на операцию?

Почему пластические хирурги отговаривают от увеличения груди?

Владимир Подгайский, главный внештатный пластический хирург Минздрава, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор:

Тут надо не только через Интернет. Надо поизучать хорошо. Выбор хирурга достаточно простой: если ты задумала что-то сделать, походи по нескольким центрам. Тут дело такое – не останавливаться сразу на первом. Плюс, разобрать, посмотреть его работы, что она или он может сделать.

Плюс, сарафанное радио, которое лучше и больше всего знает.

Антон Мартыненко, СТВ:

Какой специалист лучше – вот ты приходишь и говоришь: «Хочу поменять это, то…» А специалист говорит: «Отлично, вот это так сделаем, это так, это поменяем», – или тот, который говорит: «Да не надо тебе этого, да ты и так прекрасна? Лучше мужа поменяй, который требует большую грудь, чем свою прекрасную грудь».

«На первое место вышло увеличение груди»: самые популярные пластические операции в Беларуси



Владимир Подгайский:

Тут есть правда. Потому что хирурга иногда хвалят и возносят не за то, сколько он сделал операций, а скольким он отказал.