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«На первое место вышло увеличение груди»: самые популярные пластические операции в Беларуси

04 июня 2018 16:44
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Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как выбрать медцентр для проведения пластической операции: советы хирурга

Владимир Подгайский, главный внештатный пластический хирург Минздрава, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор:
По статистике последних годов так получалось, что на первое место вышла операция по увеличению груди. Хотя, у нас в стране, впереди идёт, если назвать ТОП-5 – это омолаживающие операции на лице, а потом уже липосакция, ринопластика.

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# Медицина # Здоровье # Владимир Подгайский # Врачи Беларуси

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