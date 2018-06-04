«На первое место вышло увеличение груди»: самые популярные пластические операции в Беларуси

Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как выбрать медцентр для проведения пластической операции: советы хирурга

Владимир Подгайский, главный внештатный пластический хирург Минздрава, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор:

По статистике последних годов так получалось, что на первое место вышла операция по увеличению груди. Хотя, у нас в стране, впереди идёт, если назвать ТОП-5 – это омолаживающие операции на лице, а потом уже липосакция, ринопластика.

Почему пластические хирурги отговаривают от увеличения груди?