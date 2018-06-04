Почему пластические хирурги отговаривают от увеличения груди?

Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
«На первое место вышло увеличение груди»: самые популярные пластические операции в Беларуси
Антон Мартыненко, СТВ:
Отговариваете пациента часто?
Владимир Подгайский, главный внештатный пластический хирург Минздрава, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор:
Практически всегда. Особенно отговариваю от увеличения груди, если смысла большого нет.
Просто сидит в голове, что надо увеличить.
Ладно, там, исправить форму молочной железы после родов, когда она провисла – это я понимаю. Но, когда просто ради того, чтобы как все, или: «Сделайте мне, как у всех. Я хочу, чтобы это было ещё и видно».
Как выбрать медцентр для проведения пластической операции: советы хирурга