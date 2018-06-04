Почему пластические хирурги отговаривают от увеличения груди?

Новости Беларуси. О пластической хирургии в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«На первое место вышло увеличение груди»: самые популярные пластические операции в Беларуси

Антон Мартыненко, СТВ:

Отговариваете пациента часто?



Владимир Подгайский, главный внештатный пластический хирург Минздрава, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор:

Практически всегда. Особенно отговариваю от увеличения груди, если смысла большого нет.

Просто сидит в голове, что надо увеличить.

Ладно, там, исправить форму молочной железы после родов, когда она провисла – это я понимаю. Но, когда просто ради того, чтобы как все, или: «Сделайте мне, как у всех. Я хочу, чтобы это было ещё и видно».

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