Александр Мрочек: «Простому врачу надо очень хорошо ориентироваться в области физики». Зачем?

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

У нас был очень сильный физик, на мой взгляд, который мог увлечь ребят физикой. И он, действительно, это делал. И многие мои одноклассники пошли на физмат и достаточно успешно работают в Академии наук. Была очень сильная химия у нас, на мой взгляд. Поэтому профилирующие дисциплины я как-то осваивал.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Но физику же в мединститут не сдают?