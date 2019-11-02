Александр Мрочек: «Простому врачу надо очень хорошо ориентироваться в области физики». Зачем?

Директор РНПЦ «Кардиология» высказал своё мнение в программе «В людях».
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
У нас был очень сильный физик, на мой взгляд, который мог увлечь ребят физикой. И он, действительно, это делал. И многие мои одноклассники пошли на физмат и достаточно успешно работают в Академии наук. Была очень сильная химия у нас, на мой взгляд. Поэтому профилирующие дисциплины я как-то осваивал.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Но физику же в мединститут не сдают?
Александр Мрочек:
Физику в мединститут не сдают. Кстати, физику в мединститут сдают. Это я сейчас вспомнил. Был профилирующий экзамен по физике. И мало того, первый год это была физика – один из самых сложных предметов в медуниверситете, в мединституте тогда.
Вадим Щеглов:
Но сейчас уже, по-моему, нет этого…
Александр Мрочек:
И зря! На мой взгляд. И почему? Потому что физика – это сейчас очень многие вопросы, связанные с технологиями в медицине – они очень сопряжены. Чтобы понимать, как работает компьютерный томограф, простому врачу, который закончил мединститут, надо очень хорошо ориентироваться в области физики: построении изображений, компьютерной грамотности. То есть всё это – удел квалифицированного врача, работающего с высокими технологиями.