Отказаться от сладкого и высыпаться. И ещё 7 советов врача, как не простудиться

Елена Бурак, врач-терапевт:

Как не заболеть в этот прохладный сезон? Прежде всего, касается образа жизни. Нужно одеваться по погоде, стараться не переохлаждаться, высыпаться – достаточно 8 часов, может быть, даже и 9. Чаще мыть руки, промывать нос, полоскать горло для того, чтобы просто механически удалять вирусы не только с поверхности кожи, но и с поверхности слизистых оболочек. Включить больше овощей и фруктов, может быть, отказаться от лишнего сладкого в своём рационе.

Также неплохо принимать напитки, включающие имбирь и мёд. Это тоже немножечко повысит иммунитет и позволит избегать простудных заболеваний.

Конечно же, необходимо меньше контактировать с уже больными людьми. Что делать, если вы уже почувствовали себя больным? Необходимо обеспечить постельный режим, возможно, принять любое жаропонижающее или анальгетическое средство, и обратиться к врачу.

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