Индекс пачколет, кардиограмма с рук и умные весы. Зачем нужен паспорт здоровья и как его получить

Паспорт здоровья вместо истории болезни. Нет полностью здоровых людей, есть недообследованные и это уже не шутка! Сотрудники научно-практического центра гигиены с помощью «умных приборов» всего за час расскажут о тревожных звоночках вашего организма и еще до того, как у вас что-то заболит. Диагноза не будет, но в паспорте здоровья будут указаны факторы риска, а значит, болезнь можно перехватить, пока она еще «в пути». Как получить важный документ? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НПЦ гигиены – Ольга Синякова. Для чего нужна такая доклиническая диагностика? Ольга Синякова, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НПЦ гигиены:

Вы уже все сказали. Пока нет явных симптомов, но мы не знаем, что уже есть в организме. Организм уже функционирует на каких-то более серьезных режимах, и наши исследования в рамках паспорта здоровья позволяют вот этот уже такой напряженный режим выявить. Мы приглашаем пройти это обследование прежде всего тех, кто еще не имеет какого-то сформированного диагноза, но уже что-то беспокоит: усталость какая-то, немотивированность, где-то приходящие головные боли, а может и, вообще, ничего не беспокоить, но для некоторых действительно бывает открытием, какие-то состояния, которые мы у них находим. И мы не ставим диагноз – это надо четко понять. Мы даем направление для дальнейшей работы над собой, мы четко указываем к каким специалистам надо обратиться, какие анализы необходимо дополнительно сделать и если нет серьезной патологии, мы не выявили, но мы можем предложить при небольших отклонениях показателей, которые мы определяли, предложить определенные рекомендации по коррекции за счет витаминных и растительных препаратов, физической активности.

Какие данные собираются? На основе чего происходит исследование? Ольга Синякова:

Мы начинаем с опроса – это основа основ, потому что в процессе опроса мы выявляем наследственные факторы возможного развития хронических инфекционных заболеваний – бич нашего: сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, онкозаболевания. Мы обязательно опрашиваем, какие человек перенес заболевания в своей жизни – это на многие мысли может натолкнуть в дальнейшем. Мы выясняем, какие у него есть хронические заболевания, о которых он знает, какие препараты он принимает. Выясняем факт табакокурения, но не просто курит или не курит, если не курит – прекрасно, а вот если курит, мы рассчитываем индекс пачколет. Есть такой индекс, который позволяет спрогнозировать, насколько у курящего человека разовьются последствия от курения, в первую очередь обструктивная болезнь легких. И второй обязательный показатель, который мы у человека выясняем в процессе опроса, уровень физической активности. Нужно четко нацеливать всех наших обследуемых, что во многих ситуациях повышение физической активности, разумная достаточная физическая активность – это уже и есть лекарство.

Выяснив уже вот эту первую часть – опрос, мы приступаем к обследованию. Обследование включает три компонента. Первый компонент – это оценка сосудов, причем это не УЗИ сосудов, как многие думают, а это оценка артериальных сосудов. Это оценка сосудов от шеи и вниз. Используется интересный и уникальный прибор называется объемный сфигмограф. Мы очень надеемся, что он все-таки войдет в практику нашего здравоохранения, потому что это очень информативное исследование. Оно позволяет оценить такой показатель, как жесткость сосудистой стенки. На основании этого можно сделать целый ряд выводов о сердечно-сосудистых рисках этого человека и это исследование позволяет оценить баланс давления на четырех конечностях, такого нигде не делается. Это очень о многом говорит. Это позволяет сделать вывод: есть ли у человека патология артериальных сосудов верхних или нижних конечностей и дать направление для дальнейшего дообследования. Первое обследование направлено на оценку риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Второе обследование – это оценка функционального состояния организма. Оценка проводится очень просто: снимается кардиограмма с рук. На руки одеваются электроды и снимается кардиограмма. Далее сердечные циклы поступают в память нашего аппарата – это компьютер, в него заложена «умная программа» и идет математический анализ сердечного ритма. На основании матанализа сердечного ритма вводится целый ряд показателей работы всего организма. Это исследование занимает от 3 до 5-10 мин в зависимости от частоты сердечных сокращений. На втором этапе мы проверили не только сердце, но и функциональное состояние организма в целом, его резервы. У нас определяются энергетические и функциональные резервы организма.