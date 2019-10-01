Индекс пачколет, кардиограмма с рук и умные весы. Зачем нужен паспорт здоровья и как его получить
Паспорт здоровья вместо истории болезни. Нет полностью здоровых людей, есть недообследованные и это уже не шутка!
Сотрудники научно-практического центра гигиены с помощью «умных приборов» всего за час расскажут о тревожных звоночках вашего организма и еще до того, как у вас что-то заболит.
Диагноза не будет, но в паспорте здоровья будут указаны факторы риска, а значит, болезнь можно перехватить, пока она еще «в пути». Как получить важный документ?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НПЦ гигиены – Ольга Синякова.
Для чего нужна такая доклиническая диагностика?
Ольга Синякова, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НПЦ гигиены:
Вы уже все сказали. Пока нет явных симптомов, но мы не знаем, что уже есть в организме. Организм уже функционирует на каких-то более серьезных режимах, и наши исследования в рамках паспорта здоровья позволяют вот этот уже такой напряженный режим выявить. Мы приглашаем пройти это обследование прежде всего тех, кто еще не имеет какого-то сформированного диагноза, но уже что-то беспокоит: усталость какая-то, немотивированность, где-то приходящие головные боли, а может и, вообще, ничего не беспокоить, но для некоторых действительно бывает открытием, какие-то состояния, которые мы у них находим. И мы не ставим диагноз – это надо четко понять. Мы даем направление для дальнейшей работы над собой, мы четко указываем к каким специалистам надо обратиться, какие анализы необходимо дополнительно сделать и если нет серьезной патологии, мы не выявили, но мы можем предложить при небольших отклонениях показателей, которые мы определяли, предложить определенные рекомендации по коррекции за счет витаминных и растительных препаратов, физической активности.
Какие данные собираются? На основе чего происходит исследование?
Ольга Синякова:
Мы начинаем с опроса – это основа основ, потому что в процессе опроса мы выявляем наследственные факторы возможного развития хронических инфекционных заболеваний – бич нашего: сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, онкозаболевания. Мы обязательно опрашиваем, какие человек перенес заболевания в своей жизни – это на многие мысли может натолкнуть в дальнейшем. Мы выясняем, какие у него есть хронические заболевания, о которых он знает, какие препараты он принимает. Выясняем факт табакокурения, но не просто курит или не курит, если не курит – прекрасно, а вот если курит, мы рассчитываем индекс пачколет. Есть такой индекс, который позволяет спрогнозировать, насколько у курящего человека разовьются последствия от курения, в первую очередь обструктивная болезнь легких. И второй обязательный показатель, который мы у человека выясняем в процессе опроса, уровень физической активности. Нужно четко нацеливать всех наших обследуемых, что во многих ситуациях повышение физической активности, разумная достаточная физическая активность – это уже и есть лекарство.
Выяснив уже вот эту первую часть – опрос, мы приступаем к обследованию. Обследование включает три компонента. Первый компонент – это оценка сосудов, причем это не УЗИ сосудов, как многие думают, а это оценка артериальных сосудов. Это оценка сосудов от шеи и вниз. Используется интересный и уникальный прибор называется объемный сфигмограф. Мы очень надеемся, что он все-таки войдет в практику нашего здравоохранения, потому что это очень информативное исследование. Оно позволяет оценить такой показатель, как жесткость сосудистой стенки. На основании этого можно сделать целый ряд выводов о сердечно-сосудистых рисках этого человека и это исследование позволяет оценить баланс давления на четырех конечностях, такого нигде не делается. Это очень о многом говорит. Это позволяет сделать вывод: есть ли у человека патология артериальных сосудов верхних или нижних конечностей и дать направление для дальнейшего дообследования. Первое обследование направлено на оценку риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Второе обследование – это оценка функционального состояния организма. Оценка проводится очень просто: снимается кардиограмма с рук. На руки одеваются электроды и снимается кардиограмма. Далее сердечные циклы поступают в память нашего аппарата – это компьютер, в него заложена «умная программа» и идет математический анализ сердечного ритма. На основании матанализа сердечного ритма вводится целый ряд показателей работы всего организма. Это исследование занимает от 3 до 5-10 мин в зависимости от частоты сердечных сокращений. На втором этапе мы проверили не только сердце, но и функциональное состояние организма в целом, его резервы. У нас определяются энергетические и функциональные резервы организма.
Третий этап – это «умные» весы, которые не только позволяют оценить индекс массы тела: есть избыток или недостаток массы тела, но и определяется содержание в костной ткани воды и жира. Общее содержание жира и внутреннего жира – это очень четкий показатель.
Как можно это измерить?
Ольга Синякова:
Для нас это тоже было загадкой. В основе лежит прохождение через организм малого электрического заряда, малой интенсивности. И разные ткани имеют разную плотность. Они по-разному отвечают, имеют разное сопротивление.
Что ещё проверяется?
Ольга Синякова:
Вот три основных, базовых обследования, после чего мы чётко формируем факторы риска. У нас есть специальная табличка, которую мы заполняем, против фактора риска ставим плюс или минус – это наглядно, человек видит, какие факторы риска у него. И выводим блок рекомендаций. То есть мы рекомендуем обратиться к такому-то специалисту, определить то-то, то-то, то-то. То есть блок рекомендаций человек получает, которые позволяют ему грамотно двигаться дальше.
С какого возраста можно получить?
Ольга Синякова:
С 14 лет. Ещё хочу сказать, что мы не так давно дополнили три базовых обследования, которые входят в паспорт здоровья, четвёртым. Это по желанию человека. Это психологическое тестирование, консультация психолога. И это оказалась востребованная добавка к нашему паспорту здоровья.
Ведь существуют психосоматические заболевания. Куда идти?
Ольга Синякова:
Идти надо в научно-практический центр гигиены. Основная база у нас находится на улице Академической, 8.
Нужно ли записываться заранее?
Ольга Синякова:
Да. Нужно звонить в наш центр, в нашу лабораторию, мы запишем. Оказалась достаточно востребованная услуга, к нам активно обращаются люди. Кроме того, мы используем эти исследования в наших научных исследованиях.
Сколько времени занимает эта процедура?
Ольга Синякова:
Максимум это будет час. Само обследование – это 25-30 минут, но дальше идёт общение. И надо с каждым обследуемым подробно пообщаться, подробнейшим образом всё объяснить, рассказать. В сумме получится час.