«Почти 5 лет без больничных». В Минске стартует вакцинация против гриппа

Новости Беларуси. В Минске стартует вакцинация против гриппа. Первыми позаботились о своем здоровье и показали пример горожанам работники Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В целом прививать минчан начали с конца сентября. Уже от гриппа профилактическим уколом защитились порядка 15 тысяч человек. Кстати, в этом году план увеличен: необходимо охватить вакцинацией более 760 тысяч жителей столицы. Врачи советуют всем желающим пройти процедуру в течение двух месяцев.

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

На протяжении уже 3 лет вся моя семья прививается, а я сам – уже 5-й год подряд. При этом без больничных практически 5 лет работаю.

Нелли Гиндюк, главный санитарный врач Минска:

Наиболее важным периодом для проведения вакцинации является октябрь – ноябрь. Потому что иммунитет вырабатывается в течение 2-3 недель и действует у каждого человека от 6 до 12 месяцев.