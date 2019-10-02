«Под одежду волосы не прятать». Раскрываем секреты ухода за волосами в холодное время года

Осенью и зимой нашим волосам требуется особое внимание и дополнительная забота. Холодный, влажный воздух на улице и сухой, теплый в помещении – ослабляет их, делая ломкими и тусклыми. Из-за ношения головных уборов волосы электризуются и не держат объем. А еще мы получаем меньше витаминов, что также отрицательно сказывается на состоянии шевелюры.

Ольга Хомич, врач дерматолог-трихолог:

В зимний период мы рекомендуем немного сдвигать частоту мытья волос, отдать предпочтение шампуням натуральным и безсульфатным, которые в меньшей степени пересушивают волосы. Кончики волос максимально увлажнять и питать.

Раз и навсегда избавиться от сезонных проблем вряд ли получится. Волшебной таблетки не существует! Нужно постоянно ухаживать за волосами! Тщательно сушить голову после мытья и перед выходом на улицу. Использовать несмываемый кондиционер и как можно меньше механических повреждений! Юлия Тимофеева, мастер салона красоты:

Волосы аккуратненько положили и надели шапочку. Вы походили и аккуратненько сняли. Под одежду волосы не прятать, потому что одежда об одежду и волосы между ними, они как жернова, скручивают волосы и просто ужасно секутся, ломаются и все остальное.

Еще 2 года назад волосы Анастасии Роловец были чуть длиннее плеч. Сегодня коса до пояса! А ведь прежде чем отрастить шикарные локоны, девушка перепробовала множество вариантов: дорогие шампуни, ламинирование, ботокс – все не то. Путем проб и ошибок Настя подобрала подходящее средство: отказалась от краски и доверилась хорошему мастеру. В кресло салона красоты присаживается раз в 3-4 месяца подровнять кончики.

Анастасия Роловец, обладательница длинных волос:

Длинные волосы – это красиво и в тоже время проблематично, потому что за ними нужно постоянно ухаживать. А если ты за ними не ухаживаешь, они смотрятся как тряпка. Без правильного ухода дома даже не стоит думать о длинных волосах, потому что это будет смотреться не так красиво, как вы думаете.