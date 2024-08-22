В каких случаях не стоит удалять зубы мудрости? Стоматолог рассказал о нюансах

Зубы мудрости, или «восьмерки», являются последними молярами, которые обычно прорезываются в возрасте до 25 лет. Располагаются они в конце каждого зубного ряда на верхней и нижней челюсти и могут вызывать различные проблемы при их прорезывании.

Валерий Ровкач, стоматолог-терапевт клиники «Мерси»:

Много лет назад, когда люди употребляли преимущественно твердую пищу, нижняя зона лица была существенно меньше, места для 32 зубов было достаточно. По мере перехода на мягкую пищу, челюсти, особенно нижние, у современных людей стали существенно меньше, что само собой повлекло дефицит места для всех зубов. А так как зубы мудрости вырастают самыми последними, то места не хватаем именно им.

Когда появляются зубы мудрости, большинство людей сталкивается с дискомфортом и неприятными последствиями. К примеру, при дефиците места зубы мудрости могут провоцировать смещение других зубов, чаще это резцы нижней челюсти.

Валерий Ровкач:

Пытаясь вылезти любой ценой, они занимают неправильное расположение, вырастают то в щеку, то упираются в соседний зуб, что не позволяет обеспечивать их качественную гигиену. В тех случаях, когда восьмерки вырастают в щеку, они постоянно травмируют слизистую щеки при жевании, при разговоре. Это ведет к образованию декубитальной язвы, которая приносит неприятные ощущения. А если не лечить ее, то происходит малигнизация, то есть процесс превращения доброкачественных клеток в злокачественные.

В тех случаях, когда зуб мудрости упирается в соседний зуб, со временем между ними забивается пища и происходит процесс разрушения как зуба мудрости, так и рядом стоящего. Причем поражение, как правило, происходит под десной, и в будущем залечить его не всегда возможно.

Валерий Ровкач:

Есть ситуации, когда все-таки стоит сохранить зубы мудрости и не спешить с их удалением. Во-первых, когда они занимают правильное положение в зубном ряду, не травмируют слизистую. В тех случаях, когда по той или иной причине утеряны ближестоящие или предстоит их удаление. Также зубы мудрости сохраняют, когда может потребоваться зуб мудрости как опорный зуб для протезирования или для ортодонтических конструкций.