Опасен ли недостаток йода в организме и как этого не допустить – рассказала врач медцентра «Нордин»
Йод – важный микроэлемент, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы и синтеза гормонов, отвечающих за регуляцию метаболизма, роста и развития. Недостаток йода может оказать негативное воздействие на различные системы организма, особенно во время беременности.
Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Физиологическая потребность йода для взрослого человека – 150-200 микрограмм в сутки. Наша Республика Беларусь относится к региону с естественным низким содержанием йода в почве, в воде и, соответственно, в продуктах питания, в растительных продуктах.
Одним из основных последствий дефицита йода считается заболевание, известное как зоб. Увеличение щитовидной железы приводит к нарушению ее функций и выработке гормонов, что может привести к гипотиреозу или другим нарушениям. У беременных женщин дефицит йода может вызывать недоразвитие мозга и нервной системы у плода, что может привести к серьезным проблемам в дальнейшем развитии ребенка.
Алеся Голубенко:
На сегодняшний день у нас принята программа обогащения йодом пищевой соли. И эта соль используется в продуктах питания, в том числе в любом продукте, который вы покупаете в магазине производства белорусского, практически все эти продукты содержат йод в составе соли. В составе данной соли где-то в среднем 40 миллиграмм йода на килограмм. Там используется йод от калия. И, в принципе, при употреблении йодированной соли мы в состоянии восполнить вот эту необходимую потребность в йоде дневную.
Существует несколько способов компенсации дефицита йода, к примеру, употребление йодированной соли. Однако важно помнить, что самолечение в данном случае может быть опасным, и рекомендуется консультация с врачом для определения подходящего курса.
Алеся Голубенко:
Что касается лабораторных анализов, в настоящее время определение концентрации йода в биологических составляющих не имеет никакого смысла, так как концентрацию йода в момент самого забора, она очень варьируется в течение суток, в течение недели. Зависит очень от того, какие продукты вы принимали накануне, и поэтому диагностической ценности о запасах йода в организме человека никакой не несет. То есть выполнять лабораторные анализы для определения концентрации йода в организме не имеет смысла.
Профилактика дефицита йода позволит предотвратить множество осложнений и поддерживать здоровье щитовидной железы и всего организма.
Алеся Голубенко:
Важно потреблять продукты, обогащенные йодом естественным, то есть это морская капуста, морепродукты, морская рыба, но полноценно. Даже принимая ежедневно данные продукты, мы все равно дефицит йода не можем покрыть, так как мы можем восполнить это, потребляя пищу с солью, обогащенной йодом. В одной чайной ложке как раз и содержится вся суточная необходимая норма по йоду. Поэтому достаточно купить домой соль, обогащенную йодом, йодированную соль, и употреблять в ваших привычных продуктах не увеличивая дозировку.
*На правах рекламы.