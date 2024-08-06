Опасен ли недостаток йода в организме и как этого не допустить – рассказала врач медцентра «Нордин»

Йод – важный микроэлемент, необходимый для нормального функционирования щитовидной железы и синтеза гормонов, отвечающих за регуляцию метаболизма, роста и развития. Недостаток йода может оказать негативное воздействие на различные системы организма, особенно во время беременности.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»: Физиологическая потребность йода для взрослого человека – 150-200 микрограмм в сутки. Наша Республика Беларусь относится к региону с естественным низким содержанием йода в почве, в воде и, соответственно, в продуктах питания, в растительных продуктах.

Одним из основных последствий дефицита йода считается заболевание, известное как зоб. Увеличение щитовидной железы приводит к нарушению ее функций и выработке гормонов, что может привести к гипотиреозу или другим нарушениям. У беременных женщин дефицит йода может вызывать недоразвитие мозга и нервной системы у плода, что может привести к серьезным проблемам в дальнейшем развитии ребенка.

Алеся Голубенко:

На сегодняшний день у нас принята программа обогащения йодом пищевой соли. И эта соль используется в продуктах питания, в том числе в любом продукте, который вы покупаете в магазине производства белорусского, практически все эти продукты содержат йод в составе соли. В составе данной соли где-то в среднем 40 миллиграмм йода на килограмм. Там используется йод от калия. И, в принципе, при употреблении йодированной соли мы в состоянии восполнить вот эту необходимую потребность в йоде дневную.