От боли в груди до чувства удушья. Кардиолог назвала первые признаки инфаркта

Инфаркт считается одним из наиболее опасных и распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Он часто возникает в результате нарушения кровоснабжения сердечной мышцы. Это состояние может быть вызвано обструкцией артерий, поставляющих кровь в сердце, что приводит к недостаточному поступлению кислорода и питательных веществ к мышцам сердца.

Наталья Карась, врач-кардиолог клиники «Мерси»:

Он возникает вследствие частичной или полной закупорки артерии, кровоснабжающей сердце. Из-за нарушения поступления крови происходит постепенное повреждение, а через два часа гибель сердечной мышцы. Поэтому временной фактор здесь очень важен. Если с момента развития сердечного приступа в течение полутора часов пациент будет доставлен на операционный стол и будет восстановлено кровообращение у поврежденной артерии, то инфаркт миокарда может не завершиться. Поэтому очень важно своевременно распознать этот сердечный приступ и правильно действовать в создавшейся ситуации.

При инфаркте часто наблюдаются типичные симптомы, такие как острая боль в груди, которая может распространяться на левое плечо, шею, руку или спину, одышка, потеря сознания, недомогание, чувство удушья. Эти признаки требуют немедленного вмешательства врачей, так как такое состояние может привести к серьезным осложнениям, включая нарушение работы сердца и образование тромбов.

Наталья Карась:

Во-первых, он развивается внезапно. Он может быть спровоцирован избыточной физической нагрузкой или психоэмоциональной. Во-вторых, когда погибает живая ткань, не только сердечная мышца, боль настолько интенсивная, что она может спровоцировать развитие болевого шока. Пациенты с инфарктом говорят, что это жгучая боль, как будто грудную клетку придавила бетонная плита.

При подозрении на инфаркт миокарда важно немедленно обратиться к медикам. До приезда скорой такому пациенту важно оказать доврачебную помощь.

Наталья Карась:

Следует как можно раньше разжевать 300 мг аспирина, это четыре кардиологических дозы по 75 мг. Также следует дать таблетку нитроглицерина или воспользоваться спреем. Если в течение 5 минут болевой синдром не уходит, то можно повторить прием таблетки нитроглицерина. Препарат вызывает понижение артериального давления. Если появляются такие симптомы, как спутанность сознания, дезориентация, то от приема третьей таблетки лучше воздержаться и дождаться визита скорой помощи.