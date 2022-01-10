Еда плохо пахнет, возникают мышечные боли. Как избавиться от постковидного синдрома?

Зачастую после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты сталкиваются с таким явлением, как постковидный синдром, который может длиться от 1 до 7 месяцев.

Если ваше самочувствие не приходит в нормальное состояние и вас беспокоят нарушение сна, аппетита, тревога, вы стали хуже справляться с привычными задачами, обязательно обращайтесь за помощью к специалистам. К слову, первым в списке должен быть врач-психотерапевт.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Заключается постковидный синдром в том, что развивается определенное шлейфовое состояние после того, как человек уже официально выздоровел. У человека сохраняются симптомы, которые реально снижают качество его жизни, мешают ему работать, хорошо себя чувствовать. Среди этих нарушений довольно значительное место занимает нарушение психоэмоциональной сферы. Чаще всего это расстройства депрессивного и тревожного спектра. Люди чувствуют себя очень опустошенными, обеспокоенными. Происходит это потому, что они перенесли во время заболевания COVID очень серьезный психоэмоциональный стресс.

Согласно статистике, около 80 % пациентов с постковидным синдромом страдают от слабости. Привычная физическая активность кажется им непосильной. Около 50 % страдают от потливости и дыхательных нарушений.

Оксана Пальчик:

Очень часто люди также сталкиваются с депрессивными состояниями, которые формируются на фоне нарушений соматического плана. Это нарушения со стороны обоняния, когда у человека обоняние извратилось и он теряет способность нормально есть, точнее – возможность. То есть вся еда не просто пахнет – она имеет отвратительные запахи. Часто это связано с запахом гнили или как испорченный продукт. Человек голодный по факту, но есть он не может, потому что еда пахнет самым ужасающим образом. Очень частым постковидным синдромом являются скелетно-мышечные боли по типу миофасциальных болей. Это та проблема, когда человек тоже приходит сначала к неврологу и потом к психотерапевту, потому что хронический болевой синдром – это всегда следующее за ним депрессивное состояние.