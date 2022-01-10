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Еда плохо пахнет, возникают мышечные боли. Как избавиться от постковидного синдрома?

10 января 2022 08:46
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Зачастую после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты сталкиваются с таким явлением, как постковидный синдром, который может длиться от 1 до 7 месяцев.

Еда плохо пахнет, возникают мышечные боли. Как избавиться от постковидного синдрома? -1

Если ваше самочувствие не приходит в нормальное состояние и вас беспокоят нарушение сна, аппетита, тревога, вы стали хуже справляться с привычными задачами, обязательно обращайтесь за помощью к специалистам. К слову, первым в списке должен быть врач-психотерапевт.

Еда плохо пахнет, возникают мышечные боли. Как избавиться от постковидного синдрома? -4

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:
Заключается постковидный синдром в том, что развивается определенное шлейфовое состояние после того, как человек уже официально выздоровел. У человека сохраняются симптомы, которые реально снижают качество его жизни, мешают ему работать, хорошо себя чувствовать. Среди этих нарушений довольно значительное место занимает нарушение психоэмоциональной сферы. Чаще всего это расстройства депрессивного и тревожного спектра. Люди чувствуют себя очень опустошенными, обеспокоенными. Происходит это потому, что они перенесли во время заболевания COVID очень серьезный психоэмоциональный стресс.

Еда плохо пахнет, возникают мышечные боли. Как избавиться от постковидного синдрома? -7

Согласно статистике, около 80 % пациентов с постковидным синдромом страдают от слабости. Привычная физическая активность кажется им непосильной. Около 50 % страдают от потливости и дыхательных нарушений.

Еда плохо пахнет, возникают мышечные боли. Как избавиться от постковидного синдрома? -10

Оксана Пальчик:
Очень часто люди также сталкиваются с депрессивными состояниями, которые формируются на фоне нарушений соматического плана. Это нарушения со стороны обоняния, когда у человека обоняние извратилось и он теряет способность нормально есть, точнее – возможность. То есть вся еда не просто пахнет – она имеет отвратительные запахи. Часто это связано с запахом гнили или как испорченный продукт. Человек голодный по факту, но есть он не может, потому что еда пахнет самым ужасающим образом.

Очень частым постковидным синдромом являются скелетно-мышечные боли по типу миофасциальных болей. Это та проблема, когда человек тоже приходит сначала к неврологу и потом к психотерапевту, потому что хронический болевой синдром – это всегда следующее за ним депрессивное состояние.

Еда плохо пахнет, возникают мышечные боли. Как избавиться от постковидного синдрома? -13

Вылечить постковидный синдром и вернуться к привычному жизненному ритму можно. Большая часть симптомов легко купируется грамотным назначением препаратов. При комплексном подходе и соблюдении рекомендаций врача такой непростой этап сможет преодолеть каждый.

Оксана Пальчик:
При любом постковиде человек всегда имеет удар по психоэмоциональной сфере, поэтому обращение к врачу-психотерапевту здесь практически всегда обосновано, то есть имеет под собой жесткую аргументацию. И вместе с другими специалистами лечение постковида должен проводить также врач психотерапевтического профиля.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Оксана Пальчик # Фотофакт

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