Омега-3 и рыбий жир. В чём отличие и кому противопоказано их употребление

Люди, рожденные в СССР, хорошо помнят препарат «Рыбий жир». Одна чайная ложка каждый день. Поклонников этой процедуры было немного – чересчур специфический вкус имела маслянистая жидкость в аптекарских бутылях. Однако не все знают что «бывалый» рыбий жир, это не современная Омега-3. В чем же отличия и что полезнее?

Катерина Никитина, нутрициолог:

Рыбий жир – это витаминизированный продукт, в его состав входит не только Омега-3, а также Омега-6 и Омега-9 и витамины А, Е, D и К. Если вы хотите полностью обогатить свой организм витаминами, стоит отдать предпочтение рыбьему жиру.

Многие ошибочно считают, что Омега-3 содержится только в красной рыбе или устрицах. К счастью, сегодня необходимые жирные кислоты можно получить как из дорогих, так и из более доступных продуктов. Катерина Никитина:

Рыбий жир, как вы понимаете, содержится в рыбьем жире, а худший выбор из рыбьего жира – это печень трески, потому что печень является очистительным органом и там собираются всевозможные токсичные вещества. Омега-3 бывает растительного и животного происхождения. Животного – это рыба, предпочтительнее отдавать свой выбор сортам холодных океанических пород: лосось, форель, салака, сельдь.

Также бывает растительного происхождения, она содержится в семенах льна, в льняном масле, в семенах конопли и в грецких орехах.

Чтобы получить суточное количество жирных кислот, необходимо правильно питаться или дополнительно принимать специальные пищевые добавки. Если в рационе человека отсутствует морская рыба, морепродукты, икра, ему необходимо знать о дополнительном приеме рыбьего жира и Омега-3 Катерина Никитина:

Если вы ежедневно употребляете 50 г грецких орехов или льняное масло хорошего качества, то вам будет достаточно Омега-3. Но все-таки очень часто рыбы на нашем столе недостаточно, и она, как правило, у нас не холодных океанических вод, а искусственно выращенная или речная, в этой рыбе Омега-3 фактически полностью отсутствует, поэтому в таком случае лучше отдать предпочтение витаминизированным добавкам к пище. Рекомендуется 1000 международных единиц в день. По продолжительности есть 2 варианта: либо мы принимаем каждый день в течение 365 дней в году, либо мы можем использовать другую схему – 3 месяца принимаем, месяц перерыв.

Нормализует работу кровеносной системы, помогает бороться с хронической усталостью, повышает концентрацию внимания и умственные способности – это далеко не полный перечень его полезных свойств для организма. Но несмотря на пользу рыбьего жира, противопоказания для его приема все-таки имеются.

Катерина Никитина:

Омега-3 очень хорош для людей у кого повышен холестерин, он помогает снизить холестерин, он помогает похудеть, а также хорошо восстанавливает зрение. Если вы беременны или кормите грудью, если у вас есть серьезные патологические заболевания желудка, печени, почек, то в таком случае стоит отказаться от приема рыбьего жира или Омега-3. Также если у вас есть аллергические реакции на витамин А, D или на морепродукты.