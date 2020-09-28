«Вы разучитесь слышать чувство голода и насыщения». Какие пищевые привычки мешают похудеть

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Неправильное пищевое поведение формируется еще в детстве, когда мы съедаем первое, второе и третье или доедаем пятый пирожок, чтобы не обидеть бабушку. Калорийные напитки, еда с хлебом, чаепития со сладостями – это далеко не весь перечень вредных пищевых привычек. Невнимательное отношение к еде часто является первопричиной лишних килограммов в сознательном возрасте.

Юлиана Попека, диетолог:

Любая из этих привычек рано или поздно приведет к набору лишнего веса, к тому, что вы разучитесь слышать свои чувство голода и чувство насыщения и просто будете закидывать все в себя, как в топку.

Немалый вред приносит привычка относиться к еде как к культу. Нас приучают доедать все, что на тарелке, есть то, что невкусно, пускать в дело даже испорченные продукты – уважать еду больше, чем себя и свое здоровье.

Татьяна Шутько, психолог:

В первую очередь, наверное, нужно слушать свой организм. Если по каким-либо причинам в детстве у вас произошло нарушение в ваших пищевых привычках, и они губительны для вашего здоровья, то тогда нужно начинать учиться. Нужно получать нужную информацию и прикладывать к этому усилия.

Чтобы изменить свое питание и искоренить вредные пищевые привычки, заведите пищевой дневник. В него вы должны записывать все, что съедаете за день. Юлиана Попека:

В придачу ко всему нужно знать, что калорийность вашего рациона не может быть ниже, чем уровень основного обмена. Это вы можете посчитать с помощью определенных формул или обратиться к специалисту, чтобы он вам помог с этим разобраться, проконтролировать, сколько белка в вашем рационе и насколько ваш рацион разнообразен. И тогда вы поймете причину, почему вас тянет на сладкое.

Больше никакого утешения или наказания за счет еды. Если без сладенького никак – перестаньте винить себя, устраивать голодовки либо, наоборот, награждать себя едой. Начните получать удовольствие от съеденного и не забывайте прислушиваться к потребностям организма. Юлиана Попека:

Например, если речь идёт про сладкое, какой-то десерт, какую-то вредность, надо максимально получить от нее удовольствие. Сесть в спокойной обстановке без телевизора, книг, ноутбука и действительно получить удовольствие.

Знание калорийности своего рациона, внимательный подход к выбору продуктов питания, физические нагрузки – все это положительно сказывается на нашем здоровье и отражается на внешнем виде. Но даже если на весах пока нет заветной цифры, не откладывайте жизнь на потом. Учитесь любить и принимать себя уже сегодня. Татьяна Шутько:

Есть внешняя составляющая, есть также внутренняя, и они должны быть гармоничны. Даже если человек похудеет, то его сферы жизни навряд ли поменяются, это его иллюзия. Поэтому здоровая забота о своем теле, легкие физические нагрузки, медитации, хождение в спортзал – для меня это неотъемлемый атрибут нормально развивающейся, здоровой личности.