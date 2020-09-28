«Перепады настроения естественны, это обязательно пройдёт». Как справиться с подростковой агрессией

Первое ругательное слово, новые скверные привычки и, наконец, агрессия. Вчерашний ребенок вдруг превращается в трудного подростка. Желание тинейджера попробовать взрослую жизнь на вкус может отравить семейную идиллию.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Если нам кажется, что семья хорошая, что все у них благополучно, но могут не проявляться чувства в семье, родители не целуют, не обнимают ребенка, не говорят ласковые слова, а это очень важно каждому человеку и подростку в первую очередь. Многие родители начинают стесняться проявлять свои чувства к своим подросшим детям, и когда они не чувствуют принадлежности к семье, они начинают искать это недостающее где-то вовне. И тогда очень часто подростки как раз-таки и попадают в неблагополучные компании. Влияет на подростковую агрессию ребенка гиперопека со стороны родителей, когда родители все пытаются сделать за своего уже взрослого ребенка.

Подростковая агрессия не выбирает, в двери какой семьи постучаться: не имеет значение ни достаток, ни социальный статус. Душевные лекари успокаивают: агрессия – еще одна деталь формирующегося организма ребенка. Ольга Гома:

Бушуют гормоны. У подростков меняется тело, они смотрят в зеркало и не узнают себя, они не нравятся, как правило, себе и уверены, что их воспринимают так же окружающие. И когда мы думаем, что нас кто-то не любит, мы кому-то не нравимся, мы автоматически защищаемся. Во многих семьях родители в принципе запрещают проявлять какие-либо чувства. Когда есть запрет на эти эмоции, чувства, они, конечно же, накапливаются, им нужен выход.

Понаблюдайте за своим чадом. Если он не раздражается на окружающих, это не повод вздыхать с облегчением. Быть может, его враждебность направлена внутрь – так выражается аутоагрессия. Подросток считает себя гадким утенком, нелицеприятно отзывается о себе и может даже причинять физический вред.

Ольга Гома:

Многие родители думают, что агрессия проявляется только физически, но она может проявляться вербально. Это и маты, и унижение, и оскорбление, это в том числе и угрозы. Агрессия может быть направлена на какого-то определенного человека, а может на косвенного. Если ребенок говорит среди друзей: «Смотри, вон пошла толстуха» – это тоже проявление агрессии. Сплетни, козни, ябедничество.

Восстановить эмоциональный штиль ребенка поможет сплоченность семьи. Ведь главное оружие против подростковых волнений – безусловная любовь и принятие. Ольга Гома:

Подростковая агрессия очень связана с самооценкой ребенка. Чем она ниже, тем агрессия будет проявляться более выраженно. Поэтому роль родителей в этом смысле – помочь ребенку укрепить самооценку. Ребенок не делает это назло, подростку важно понимать, что это нормально. Его перепады настроения естественны, и это обязательно пройдет. Если ему хочется как-то выплеснуть свою агрессию, возможно, стоит пойти в какую-то секцию.