Прямой эфир

Как правильно проходить медосмотр?

19 июня 2018 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Достаточно ли в момент медицинского осмотра сдать анализы и пройти флюорографию, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
У врача-профессионала есть специально разработанные опросники для выявления тех или иных заболеваний.

Ольга Юруть, СТВ:

То есть для начала прийти к терапевту?

Сергей Малышко:
Абсолютно верно. В первую очередь это сбор анамнеза, в дальнейшем прохождение минимального обследования (кровь, моча, флюорография, кардиограмма).

О развитии медицины в Минске: «Большой город»

# Медицина # Здоровье # Сергей Малышко

Другие новости рубрики

Все новости
То врача нет, то талончика: изменилась ли ситуация за последний год в Минске?
19 июня 2018 09:58

То врача нет, то талончика: изменилась ли ситуация за последний год в Минске?

«В БелМАПО будет построен мощный симуляционный центр – врачи будут отрабатывать практические навыки»
19 июня 2018 09:55

«В БелМАПО будет построен мощный симуляционный центр – врачи будут отрабатывать практические навыки»

Планшеты на визитах и сканеры для паспорта: как в Минске упростили работу врачей
19 июня 2018 09:53

Планшеты на визитах и сканеры для паспорта: как в Минске упростили работу врачей