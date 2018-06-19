Как правильно проходить медосмотр?

Новости Беларуси. Достаточно ли в момент медицинского осмотра сдать анализы и пройти флюорографию, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

У врача-профессионала есть специально разработанные опросники для выявления тех или иных заболеваний.

Ольга Юруть, СТВ:

То есть для начала прийти к терапевту?

Сергей Малышко:

Абсолютно верно. В первую очередь это сбор анамнеза, в дальнейшем прохождение минимального обследования (кровь, моча, флюорография, кардиограмма).

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