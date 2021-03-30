Как правильно питаться в Великий пост?

Великий пост – самый строгий и самый долгий в церковном календаре. Это особое время для всех верующих, испытание ради духовного очищения. Иерей Кирилл Гордун, клирик храма апостола Андрея Первозванного:

Праваслаўныя хрысціяне адзначаюць у гэтым годзе Пасху другога мая – гэта самае вялікае хрысціянскае свята. Па-беларуску мы называем яго Вялікдзень, Вялікі дзень. І перад гэтым вялікім святам ёсць падрыхтоўчы перыяд, ён называецца Вялікім постам. Першы крок – гэта, канешне, абмежаванне сябе ў ежы. Паводле царкоўнага ўставу мы не ўжываем прадукты жывёльнага паходжання, гэта ў першую чаргу мяса, елавічына, свініна, кураціна, яйкі. Звычайным вернікам благаслаўляецца ўжыванне падчас такога строгага посту ўжыванне рыбы.

Пост – это не диета, однако питание должно быть максимально скромным. Для того чтобы не навредить своему организму, подготовиться к посту важно заранее. Иерей Кирилл Гордун:

Пост – гэта не толькі пра цела, а таксама і пра душу. Тут мае значэнне, як мы адносімся да бліжніх сваіх. Важна не толькі каб мы не елі нейкія прадукты, але таксама каб мы не елі сваіх бліжніх.

Чтобы не нанести организму колоссальный вред, постарайтесь заранее продумать меню и подобрать полезные рецепты. Лилия Аношко, врач-гастроэнтеролог:

Если рассмотреть пост с точки зрения питания, то питание верующего человека является вегетарианским. Проблемой такого питания является дефицит белка, железа, кальция. Рекомендуется послаблять пост людям с различными заболеваниями: с сахарным диабетом, ожирением, язвой желудка, остеопорозом. Обязательно нужно посоветоваться с лечащим врачом перед соблюдением поста. Он подскажет, как правильно послабить пост и какие продукты выбрать.

Животная пища богата белком, который способствует длительному ощущению сытости. Чтобы не испытывать чувство голода в пост, важно питаться регулярно и включить в свой рацион бобовые и цельные злаки. Такие продукты относят к сложным углеводам, которые содержат растительный белок. Добавьте в свой рацион и соевые продукты. Они также обладают высокой питательной ценностью.

Лилия Аношко:

Здоровым людям рекомендуется добавлять в питание достаточно много растительного белка. В ежедневном питании должны быть бобовые, орехи, также чтобы добрать суточную норму белка, рекомендуется добавлять протеины соевые или гороховые в каши, блинчики, пироги. Суточная норма белка: 1 г на килограмм массы тела, для различных людей это будет различная цифра. Естественно, возникает дефицит железа, поэтому длительное ограничение животного белка не рекомендуется, может развиться анемия.