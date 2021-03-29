Виделись с родными через смартфон и жили с коллегами. Медсестра о вахтовой работе в условиях коронавируса

Новости Беларуси. Дома-интернаты Витебской области возвращаются в штатный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С осени 2020 года, чтобы не подвергать распространению коронавирусной инфекции проживающих в соцучреждениях, персонал работал вахтовым методом.

Сегодня из 15 действующих в северном регионе страны домов-интернатов 8 уже вернулись к обычному графику. Сменить режим позволила и вакцинация медперсонала. Сейчас уже прививают от COVID-19 и самих подопечных таких учреждений.

Виктор Пралич, корреспондент: Селютский дом-интернат вахтовым методом работал более пяти месяцев. В штатный режим он вернулся после того, как 75 % сотрудников сделали прививку от COVID-19. До этого на две недели учреждение для медперсонала становилось вторым домом.

Вахта на 14 дней была чем-то новым для Олеси Ковалевой, которая работает здесь уже 12 лет. В ноябре пришлось привыкать к новому графику и полностью отдавать себя работе. Видеться с родными удавалось только через экран смартфона. А буквально на днях учреждение перешло на доковидный режим.

Олеся Ковалева, медсестра Селютского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Видимся со своими родственниками и там, дома, хотя бы переводим дух. Жили в комнатах разными блоками. Медсестры жили с медсестрами, санитарочки первого отделения с первым отделением, чтобы не было пересечения между сменами и между сотрудниками отделений. Чтобы в случае чего соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия.

«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию

С 29 марта по 4 апреля списки вернувшихся в штатный режим работы пополнят еще три дома-интерната Витебской области. До 20 апреля из вахтового метода работы планируют вывести все социальные учреждения.