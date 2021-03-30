Влияние удалённой работы на человека. Что делать, чтобы не впасть в депрессию?

Почему многим людям трудно работать дома? Казалось бы, никаких автобусов и пробок, экономия времени и гибкий график. Однако, как выяснилось, у удаленной работы есть свои недостатки. Вячеслав Солтан, психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Хорошо представляем, что такое биологический голод, есть и другие виды голода. Вначале, когда человек попадает в состояние удаленной работы, появляется чувство эйфории, это состояние длится недолго, потому что потом человек начинает голодать. Первый тип голода, с которым он сталкивается, – это голод социальный. Нет такой социальной поддержки, активности, у него снижается ресурс, нарастает депрессия. У него может формироваться такое ощущение страха.

Большинство людей тяжело справляются с отсутствием социального взаимодействия. Удовлетворить такую потребность можно только живым общением. Вячеслав Солтан:

Есть так называемый репрезентативный голод. Сигналы, которые поступают к нам через органы зрения, они скудны. Сигналы, которые поступают к нам через слуховой анализатор, тоже более скудные, раз мы меньше выходим на улицу, меньше общаемся с другими людьми и т. д. И формируется репрезентативное обеднение или репрезентативный голод, который тоже ведет к депрессивности, к астении.

Еще есть один тип голода – это информационный голод. Информация, которая получена от людей, она отличается от информации, полученной от цифровых источников.

Согласно данным Международной организации труда, 42 % удаленных сотрудников испытывают проблемы со сном, к тому же у них сильнее болит спина из-за неправильной эргономики рабочего пространства. Еще один минус работы в пижаме – переедание. Повышение уровня сытости ассоциируется у нас с покоем. Сначала мы едим на работе, потом просто едим. Вячеслав Солтан:

Они начинают играть в игрушки, которые играли в детстве, пытаются компенсировать вот это одиночество. Мы в итоге имеем непродуктивного человека, с низкой продуктивностью – это тревожно-депрессивное начало.

Меры первой помощи просты: пригласите друга на чашку кофе, запишитесь на тренинги. Когда человек находится в кругу не просто людей, а единомышленников, ему это действительно поднимает и оценку, и интерес к жизни.