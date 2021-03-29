«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию
Новости Беларуси. Дома-интернаты Витебской области возвращаются в штатный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виделись с родными через смартфон и жили с коллегами. Медсестра о вахтовой работе в условиях коронавируса
С осени 2020 года, чтобы не подвергать распространению коронавирусной инфекции проживающих в соцучреждениях, персонал работал вахтовым методом.
Сегодня из 15 действующих в северном регионе страны домов-интернатов восемь уже вернулись к обычному графику. Сменить режим позволила и вакцинация медперсонала. Сейчас уже прививают от COVID-19 и самих подопечных таких учреждений.
С середины марта сотрудники начали прививаться от коронавирусной инфекции. Сегодня иммунизацию заканчивают проходить и проживающие в доме-интернате. Из 160 человек противопоказана по здоровью вакцина только для восьми. Подопечным вводят китайский медпрепарат. Через три недели – второй компонент.
Александр Орехов, заведующий медицинским отделением Селютского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:
Все проживающие были согласны. Разрешение опекуна – директора интерната – получено. Идут спокойно, добровольно, без каких-либо проблем. Реакция абсолютно адекватная. Все понимают цели и задачи проводимой вакцинации, чтобы сохранить здоровье и жизнь наших проживающих.
В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?
С 29 марта по 4 апреля списки вернувшихся в штатный режим работы пополнят еще три дома-интерната Витебской области. До 20 апреля из вахтового метода работы планируют вывести все социальные учреждения.