«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию

Новости Беларуси. Дома-интернаты Витебской области возвращаются в штатный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виделись с родными через смартфон и жили с коллегами. Медсестра о вахтовой работе в условиях коронавируса

С осени 2020 года, чтобы не подвергать распространению коронавирусной инфекции проживающих в соцучреждениях, персонал работал вахтовым методом.