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«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию

29 марта 2021 18:59
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Новости Беларуси. Дома-интернаты Витебской области возвращаются в штатный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виделись с родными через смартфон и жили с коллегами. Медсестра о вахтовой работе в условиях коронавируса

С осени 2020 года, чтобы не подвергать распространению коронавирусной инфекции проживающих в соцучреждениях, персонал работал вахтовым методом.

«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию-1

Сегодня из 15 действующих в северном регионе страны домов-интернатов восемь уже вернулись к обычному графику. Сменить режим позволила и вакцинация медперсонала. Сейчас уже прививают от COVID-19 и самих подопечных таких учреждений.

«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию-4

С середины марта сотрудники начали прививаться от коронавирусной инфекции. Сегодня иммунизацию заканчивают проходить и проживающие в доме-интернате. Из 160 человек противопоказана по здоровью вакцина только для восьми. Подопечным вводят китайский медпрепарат. Через три недели – второй компонент.

«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию-7

Александр Орехов, заведующий медицинским отделением Селютского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:
Все проживающие были согласны. Разрешение опекуна – директора интерната – получено. Идут спокойно, добровольно, без каких-либо проблем. Реакция абсолютно адекватная. Все понимают цели и задачи проводимой вакцинации, чтобы сохранить здоровье и жизнь наших проживающих.

«Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию-10

В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?

С 29 марта по 4 апреля списки вернувшихся в штатный режим работы пополнят еще три дома-интерната Витебской области. До 20 апреля из вахтового метода работы планируют вывести все социальные учреждения.

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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