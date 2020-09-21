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Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски

21 сентября 2020 07:55
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Осенние бьюти-ритуалы. Смена сезона – испытание для нашей кожи. Понижение температуры, сырость и промозглый ветер. Эти погодные явления в прямом смысле отражаются на лице, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Раздражение, покраснения, шелушение. Как оказать скорую помощь своей коже и комфортно и безболезненно перестроиться с летнего ухода на осенний?  

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски-1

Екатерина Карпилович, врач-косметолог:  
Меняются погодные условия, соответственно, меняется тип кожи. Соответственно, и меняется для нее уход. После летнего промежутка времени, когда кожа постоянно подвергалась неблагоприятным солнечным излучениям, конечно, ее нужно восстанавливать. В осенний промежуток времени нужно все поменять: днем использовать более плотные текстуры кремов – питание, а вечером – увлажнение.  

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски-4

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски-6

Маски можно использовать абсолютно для всех, нет никаких возрастных ограничений, не имеет ограничений по типу кожи.

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски-9

Очень хорошим компонентом, который и питает, и увлажняет, является сметана. Конечно, сметану лучше брать домашнюю, а не из магазина. Тем не менее, можно использовать и магазинный продукт. Хорошим компонентом вдобавок к этому будет мед. Он содержит очень много питательных элементов. Эти ингредиенты можно совмещать.  

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски-12

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски-14

Хорошим дополнением к маскам в домашнем уходе может быть свежевыжатый лимонный сок – буквально несколько капель.  

# Красота # Здоровье # Екатерина Карпилович # Фотофакт

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