«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами

Орган зрения – важнейший канал информации, около 90% всей получаемой человеком информации поступает через зрительный анализатор. С первых дней жизни ребенок видит окружающий его мир, а вот разбираться в том, что именно он видит, начинает постепенно.

Елена Лихорад, врач-офтальмолог 1-й категории Центра микрохирургии глаза «Вока»:

Детки очень редко жалуются на то, что им плохо видно. Ребенок развивается и видит мир таким, каким видит. Он не знает, с чем сравнивать. Иногда может помочь такой тест. Когда ребенок в хорошем настроении, все в порядке, он некапризный, вы пытаетесь показать ему какие-то мелкие игрушки на близком расстоянии. И каждый раз, когда это происходит, ребенок начинает плакать, капризничать и отказывается это делать. Это может быть как просто неусидчивость, но это может говорить о том, что ребенку просто очень плохо видно и ему не нравится этим заниматься.

Есть факторы, которые невозможно изменить, например, генетика. Многие заболевания глаз наследственные. Если оба родителя близорукие, вероятность того, что у ребенка разовьется когда-то близорукость очень высока. Но есть негативные факторы, которые родители могут исключить или свести к минимуму. Например, неконтролируемое увлечение гаджетами. Елена Лихорад:

Первая проблема при использовании гаджетов – это время, которое мы им уделяем. Если постоянно пользоваться ими, это высокая нагрузка вблизи. Когда мы постоянно нагружаем глаза на близком расстоянии, это является стимулом к росту глаза. Глаза адаптируются под те условия, которые мы ему постоянно предлагаем. Близорукость слабой степени – это очень комфортно для работы вблизи.

Второй момент при использовании гаджетов – излучение синего света. Любые мониторы – это синяя часть спектра. Она является коротковолновой. Именно короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку. Третий пункт – положение, в котором человек использует телефон. Идеально если мы что-то держим на уровне глаз, но чаще всего это положение с опущенной головой, что приводит к нарушению осанки, кровообращения в шейно-воротниковой зоне, в головном мозге и глазах.

Здоровье человека во многом зависит от того, хватает ли организму определенных витаминов и микроэлементов. Это касается и зрения. Есть витамины и микроэлементы, которые положительно влияют на состояние глаз. Елена Лихорад:

В витаминах для глаз должно быть содержание лютеина, зеаксантина, витамина Е, витамина А и цинка. Но каждый производитель может добавить какие-то препараты, вещества, которые считает нужными.

Многие глазные заболевания, нарушения зрения и снижение его остроты возникают еще в детстве, и при своевременном и правильном лечении могут быть полностью скорректированы. Елена Лихорад:

Если нет жалоб, профилактически один раз в год надо посещать офтальмолога. Если есть какие-то заболевания, то индивидуально в каждом конкретном случае доктор назначает количество и кратность визитов. В клинике «Вока» возможно пройти осмотр ребенка с 6 лет, при этом «маленький человек» получит полный комплекс диагностики. И, исходя уже из исследования всех параметров глаза, мы сможем подобрать индивидуальные рекомендации, если это необходимо, лечение.

Не забывайте о мерах профилактики. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Елена Лихорад:

Зрительная нагрузка не должна превышать 30-40 минут непрерывных, то есть мы 30-40 занимаемся, делаем 10-15 минут перерыв. И что такое перерыв? Мы не меняем компьютер на телефон, а даем глазкам отдохнуть. В это время было бы неплохо сделать гимнастику для глаз. Раз в год необходимо посещать офтальмолога, принимать витамины, вести здоровый образ жизни, обязательно заниматься физической культурой.