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«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами

18 сентября 2020 12:10
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Орган зрения – важнейший канал информации, около 90% всей получаемой человеком информации поступает через зрительный анализатор. С первых дней жизни ребенок видит окружающий его мир, а вот разбираться в том, что именно он видит, начинает постепенно.

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами-1

Елена Лихорад, врач-офтальмолог 1-й категории Центра микрохирургии глаза «Вока»:
Детки очень редко жалуются на то, что им плохо видно. Ребенок развивается и видит мир таким, каким видит. Он не знает, с чем сравнивать. Иногда может помочь такой тест. Когда ребенок в хорошем настроении, все в порядке, он некапризный, вы пытаетесь показать ему какие-то мелкие игрушки на близком расстоянии. И каждый раз, когда это происходит, ребенок начинает плакать, капризничать и отказывается это делать. Это может быть как просто неусидчивость, но это может говорить о том, что ребенку просто очень плохо видно и ему не нравится этим заниматься.

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами-4

Есть факторы, которые невозможно изменить, например, генетика. Многие заболевания глаз наследственные. Если оба родителя близорукие, вероятность того, что у ребенка разовьется когда-то близорукость очень высока. Но есть негативные факторы, которые родители могут исключить или свести к минимуму. Например, неконтролируемое увлечение гаджетами.

Елена Лихорад:
Первая проблема при использовании гаджетов – это время, которое мы им уделяем. Если постоянно пользоваться ими, это высокая нагрузка вблизи. Когда мы постоянно нагружаем глаза на близком расстоянии, это является стимулом к росту глаза. Глаза адаптируются под те условия, которые мы ему постоянно предлагаем. Близорукость слабой степени – это очень комфортно для работы вблизи.

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами-7

Второй момент при использовании гаджетов – излучение синего света. Любые мониторы – это синяя часть спектра. Она является коротковолновой. Именно короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку.

Третий пункт – положение, в котором человек использует телефон. Идеально если мы что-то держим на уровне глаз, но чаще всего это положение с опущенной головой, что приводит к нарушению осанки, кровообращения в шейно-воротниковой зоне, в головном мозге и глазах.

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами-10

Здоровье человека во многом зависит от того, хватает ли организму определенных витаминов и микроэлементов. Это касается и зрения. Есть витамины и микроэлементы, которые положительно влияют на состояние глаз.

Елена Лихорад:
В витаминах для глаз должно быть содержание лютеина, зеаксантина, витамина Е, витамина А и цинка. Но каждый производитель может добавить какие-то препараты, вещества, которые считает нужными.

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами-13

Многие глазные заболевания, нарушения зрения и снижение его остроты возникают еще в детстве, и при своевременном и правильном лечении могут быть полностью скорректированы.

Елена Лихорад:
Если нет жалоб, профилактически один раз в год надо посещать офтальмолога. Если есть какие-то заболевания, то индивидуально в каждом конкретном случае доктор назначает количество и кратность визитов. В клинике «Вока» возможно пройти осмотр ребенка с 6 лет, при этом «маленький человек» получит полный комплекс диагностики. И, исходя уже из исследования всех параметров глаза, мы сможем подобрать индивидуальные рекомендации, если это необходимо, лечение.

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами-16

Не забывайте о мерах профилактики. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить.

Елена Лихорад:
Зрительная нагрузка не должна превышать 30-40 минут непрерывных, то есть мы 30-40 занимаемся, делаем 10-15 минут перерыв. И что такое перерыв? Мы не меняем компьютер на телефон, а даем глазкам отдохнуть. В это время было бы неплохо сделать гимнастику для глаз. Раз в год необходимо посещать офтальмолога, принимать витамины, вести здоровый образ жизни, обязательно заниматься физической культурой.

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами-19

Народная мудрость, проверенная веками, гласит: «Береги платье снову, а здоровье смолоду». Не пренебрегайте простыми житейскими советами, берегите зрение!

# Здоровье # Здоровье # Елена Лихорад # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Здоровье

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