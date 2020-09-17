Боль в мышцах после тренировки. Почему возникает и как её убрать

Чтобы организм был в хорошей физической форме, ему требуются регулярные занятия спортом. Однако нередко тренировки сопровождаются мышечной болью. Она может появляться как у новичков, так и у спортсменов. Саулюс Кведарас, фитнес-тренер:

Причины мышечной боли после тренировки – это молочная кислота. Образовывается молочная кислота, и мы чувствуем не совсем приятные ощущения. Чтобы не возникало боли, если вы делали паузу, больше трех недель вы не тренировались и приходите в зал, естественно, надо где-то тренировочный вес уменьшить практически наполовину и легонько втягиваться в процесс. Первая, вторая тренировка, а третья уже можно загружать полностью мышцы, это уже будет нормально.

Снять крепатуру – так по-научному называют болевой синдром в мышцах после нагрузки, помогают несколько действенных методик. Саулюс Кведарас:

Чтобы снять боль после тренировки, вечером или по возможности – это баня, пропариться, это горячая ванна с солью, расслабляющий массаж, кто может себе это позволить. И есть еще согревающие мази, это специальные согревающие мышечные мази, которые снимают эту боль.

Миф о том, что после занятий спортом мышцы обязательно должны болеть, до сих пор широко распространен как среди любителей, так и среди профессионалов. У приверженцев здорового образа жизни зачастую даже возникает вопрос: «Если у меня ничего не болит, значит, я плохо тренируюсь?». Саулюс Кведарас:

Это такое ложное, наверное, мнение. Но если вы тренируетесь постоянно и вам болит, это значит, что вы что-то не так делаете, значит, где-то не досмотрел тренер, где-то самостоятельно ухватили большой вес. Это уже не молочная кислота, а это какие-то травмы. Травмы могут быть – маленькие надрывы в мышцах и так далее. Это надо очень аккуратно смотреть. Но после каждой тренировки мышца должна чувствоваться на завтра, если вы ее не чувствуете, значит, была чуть-чуть маленькая нагрузка.

Заканчивать любую тренировку нужно простыми упражнениями на все группы мышц, легким бегом или растяжкой. Это поможет избавиться от молочной кислоты, накопившейся в мышцах за время занятий. Саулюс Кведарас:

Растяжка – это после каждой мышцы, допустим, мы сделали грудь – мы растягиваем грудь, мы сделали ноги – мы растягиваем ноги. Это обязательно. После каждой тренировки растяжка обязательна. Не надо ее пропускать. У многих нет времени на растяжку. Они позанимались и полетели дальше по делам. Если даже нет времени делать это в зале, это можно вечером чуть-чуть растянуться в домашних условиях. Но растяжка очень помогает.