Витамин А улучшает рост волос, а витамины группы В снижают стресс. Что необходимо принимать осенью для здоровья и красоты

Все витамины, за исключением D, можно получить только через пищу – организм сам их не вырабатывает. Однако в современном динамичном ритме жизни не всегда хватает времени и сил на полноценное питание, потому приходится прибегать к приему аптечных препаратов, чтобы восполнить содержание витаминов в организме.

Василий Кулик, врач-педиатр:

В аптечной сети очень много разнообразных комплексов, моновитаминов, поливитаминов, комплексов витаминов с микро-, макроэлементами, поэтому все должно быть в меру. Переизбыток витаминов – тех или иных – ведет к гипервитаминозу, что иногда бывает даже еще хуже, чем гиповитаминоз.

Открытие витамина D в 20-ых годах прошлого столетия привело к всеобщей победе над рахитом. Сегодня наука ушла дальше, и ученые ведут споры насчет того, а витамин ли это, ведь больше похож на стероидный гормон. И самые насыщенные продукты по содержанию этого загадочного солнечного микроэлемента – печень трески и лисички.

Василий Кулик:

На сегодня он рассматривается не только как витамин, но и как гормональный препарат. Назначаем мы его практически круглогодично, исключая только на летние месяцы. У нас все равно нехватка данного витамина, так как у нас солнечных дней в году очень мало.

Витамины обладают разными полезными свойствами, например, витамин А, или ретинол, улучшает рост волос. Витамины группы В укрепляют нервную систему, снижают стресс. Витамин С, или аскорбиновая кислота, полезен для иммунитета. А витамин Е замедляет процессы старения.

Василий Кулик:

Если говорить о признаках гиповитаминоза, то мы видим, что эти дети у нас быстро утомляются, быстро устают – особенно школьники, сухость кожных покровов, ломкость волос, ломкость ногтей, снижение аппетита, иногда отстают даже в физической развитии, поэтому немаловажное значение имеют комплексные витаминные препараты.