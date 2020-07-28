Как питаться в жару? 6 советов диетолога

Как питаться в жару и пережить её с пользой для здоровья и фигуры? Правильно организованное питание поможет не только охладить организм, но и насытить полезными микроэлементами. Диетолог дала советы в программе «Плюс-минус» ..

Марта Марудова, диетолог:

Летом всегда хочется есть меньше. Потому что обменные процессы замедляются. Когда очень жарко, организму хочется чего-то холодненького и калорийного. Как правило, это мороженое, это сладкие газированные напитки. В итоге зачастую полноценно не едя ничего, человек съедает калорий столько, что казалось бы, летом ешь и стройней, потому что мы едим меньше, человек в итоге вес набирает. Советую обратить своё внимание летом на низкокалорийные, но очень полезные блюда: окрошка, её можно есть холодной, холодник. Если мы едим мороженое или ещё какие-то десерты, то съедаем в первую половину дня. Обязательно пьём достаточное количество жидкости. Обращаем внимание на полезности, которыми можно витаминизироваться уже сейчас – это ягоды, фрукты.

И обязательно мы едим, всё-таки, белок. Если не хочется мяса, рыбы, тяжёлого белка, мы обращаем своё внимание на белок в виде творога или яиц. Добавляем грибы, бобовые в свой рацион. Но белковая составляющая обязательно быть должна.

Если в полуденный зной в течение дня есть ничего не хочется, человек падает в такую голодную яму, ему нужно потом в два раза больше еды, чтобы насытиться. Ато, что нам больше всего и быстрее даёт насыщение – это углеводы. Поэтому именно вечером, это такое зыбкое время, когда всегда и так хочется есть больше, при неправильно построенном рационе, когда человек с утра ничего не ест, он всегда съедает ещё больше. И, как правило, потом ещё догоняется всякими вкусняшками, в итоге набирая вес. Поэтому ещё раз обращаю внимание на дробное питание, как обязательное условие летнего рациона.