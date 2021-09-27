Как питаться людям с непереносимостью белка и глютена? В Беларуси нашли выход и изобрели эти уникальные продукты

Генетика – дама коварная. Сегодня больше тысячи белорусов не могут усваивать натуральный белок – как животный, так и растительный. Наши ученые нашли щит против редкого заболевания фенилкетонурии и разработали продукты питания с низким содержанием белка. Теперь малыши, которые не в силах впитать здоровье с молоком матери, могут полноценно расти и развиваться.

Дмитрий Зайченко, заместитель генерального директора по инновационной работе, производству и идеологии научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Мы внедрили такие виды продуктов, как низкобелковые макаронные изделия, каши – гречневая, кукурузная – а также низкобелковые смеси для печенья и кондитерских изделий. В макаронных изделиях или этих кашах нельзя использовать обыкновенную муку, так как у нее большое содержание белка. Нашими специалистами были подобраны такие рецептурные составы, и они основаны на крахмалах – кукурузном, картофельном, модифицированных крахмалах.

Чудеса гастрономии. Новоиспеченная паста не уступает по вкусу традиционной. В дегустации специализированного меню принимали участие родители, которые оказались в сетях непростого диагноза. Теперь за заветными смесями не нужно ездить за рубеж и раскошеливаться. Производство наладили на родине. Отечественный аналог получил высокую оценку. А во время пандемии и вовсе стал на вес золота.

Дмитрий Зайченко:

Мы получили продукт, который подходит не только для этой категории людей, но и для тех, кому необходимо соблюдать низкобелковую, безбелковую диету. Это люди, страдающие почечными заболеваниями. Кроме того, в этой продукции не содержится глютен, соответственно, можно употреблять ее тем, кто придерживается безглютеновой диеты. К концу года планируем запустить производство безбелкового молока.

Глоток природы. Еще одно ноу-хау на детском столе – питьевая вода от нуля до трех лет. Наши умы провели геологические исследования, пробурили скважину в Марьиной Горке и готовятся к выпуску опытной партии. Кристально чистый вкус. Мамочки могут быть спокойны за своих крох.