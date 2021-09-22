Заметили новые родинки на теле? Вот почему нужно проверять новообразования

Большинство людей в течение жизни сталкиваются с появлением новообразований на коже. Они могут быть вполне безобидными, например, как папилломы или липомы, а могут являться опасными злокачественными патологиями. Онконастороженность сегодня становится все более актуальным вопросом. Стоит ли говорить, что регулярное обследование новообразований поможет сохранить здоровье и минимизировать риск развития злокачественных процессов?

Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург медицинского центра «Элар»:

Ранняя диагностика пигментных образований путем дерматоскопии является актуальной проблемой сегодня, потому что, например, заболеваемость меланомой, наиболее злокачественной опухолью кожи и вообще одной из самых злокачественных опухолей, постоянно увеличивается и затрагивает более ранние слои населения. В Беларуси, когда я начинал работу в онкологии, у меня стаж около 10 лет, заболеваемость была около 700-800 случаев в год. А сегодня это уже более 1 000 случаев. Поэтому сомнений нет в том, что эта проблема очень актуальна.

Для изучения структуры кожных новообразований врачи используют специальный прибор – дерматоскоп. С его помощью можно визуализировать в многократном размере проблемные участки. Если на приеме специалист увидит, что ваша родинка имеет неоднородную структуру без четких границ – это серьезный повод немедленно заняться своим здоровьем. Главным преимуществом дерматоскопии считается отсутствие противопоказаний и подготовки. Она существенно поможет при всех кожных новообразованиях.

Евгений Цховребов:

Дерматоскопы бывают нескольких видов. Это ручные, цифровые, также есть контактные и бесконтактные, которые в свою очередь делятся на поляризованные и неполяризованные. Преимущество дерматоскопов FotoFinder заключается в том, что они позволяют использовать 140-кратное увеличение в отличие от других конкурентов, которые лишь 10- и 40-кратные, использовать Full HD. Также есть возможность создать онлайн-библиотеки, которыми вы можете делиться с коллегами даже из других стран.

Показания для дерматоскопии – это как ранняя диагностика злокачественных новообразований, так и кожные заболевания. Кроме этого, метод отлично подходит для исследования поражения волосяных фолликул, ногтевой пластины, а также для определения метода лечения – например, каким образом иссечь родинку или оценить эффективность иссечения. В каких же случаях следует обратиться к онкологу?