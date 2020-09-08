У вас повышенный уровень холестерина? Эти рекомендации врача-кардиолога стоит соблюдать

По данным международных исследований, повышенный уровень холестерина регистрируется у 50% населения. Эта проблема даже получила название национальной катастрофы, но, к сожалению, не все воспринимают ее серьезно.

Бытует мнение, что холестерин – это исключительно вредное вещество, которое поступает с жирной пищей и вызывает различные заболевания сердечно-сосудистой системы. Однако это один из строительных материалов организма. Он входит в состав клеточных мембран и оболочек нервных клеток, необходим для образования половых гормонов, участвует в обмене многих витаминов и защищает клетки от воздействия различных токсинов. 80% холестерина образуется печенью и только 20% мы получаем с пищей. Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Холестерин присутствует в нашем организме в виде соединений: липида – жира – и липопротеида – белка. Существуют липопротеиды низкой плотности – это так называемый плохой холестерин, который входит в основу образования холестериновых бляшек, оседающих на стенках сосудов, сужающих просвет сосудов и вызывающих такие заболевания, как ишемическую болезнь сердца, энцефалопатию и облитерирующие заболевания сосудов конечностей. Его целевой уровень – не больше трех миллимоль на литр.



Кроме того, существуют липопротеиды высокой плотности, так называемый полезный холестерин. Его основная полезность в том, что он стабилизирует холестериновые бляшки и не дает им разрушаться и образовывать тромбы в сосудах.

Даже здоровому человеку нужно знать свой уровень холестерина и проверять его раз в пять лет. Если же у вас сахарный диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой или вы перенесли инсульт, анализ необходимо сдавать один раз в год. Надежда Кирковская:

Чтобы узнать свой уровень холестерина, необходимо сдать кровь из вены на липидный спектр. Есть основные правила сдачи крови на липидный спектр, они достаточно простые. Не надо менять свой режим питания, необходимо помнить, что интервал между последним приемом пищи и сдачей крови на холестерин должен быть примерно 10 часов, и последний прием пищи не должен содержать избыточного количества жирных продуктов.

Влиять на уровень холестерина можно, поменяв свой образ жизни. Это увеличение физической активности, полный отказ от курения и изменение рациона питания. Надежда Кирковская:

В основе гипохолестериновой диеты лежит отказ от таких животных жиров, как жирные сорта мяса, субпродукты, жирные колбасы, сосиски. Кроме того, это ограничение употребления желтков не более двух-трех в неделю. Ограничение употребления сливочного масла и сметаны. Необходимо по возможности изменить животные жиры растительными, отказаться от сливочного масла в пользу растительного масла, особенно оливкового и льняного. Очень важное значение в гипохолестериновой диете имеет содержание овощей и фруктов в питании. По рекомендациям ВОЗ, овощей и фруктов должно быть не меньше 500 гр.