Женщинам – фолиевую кислоту, детям – йод. Какие витамины нужно употреблять осенью для поддержания организма

С наступлением холодов мы все задумываемся о дефиците витаминов. Курс витаминизации рекомендован даже молодым людям с крепким иммунитетом. Казалось бы, самый простой способ – получить их из фруктов и овощей. Но не тут-то было. С приходом холодов в магазинах овощей и фруктов становится все меньше. А те, которые есть, не содержат и десятой доли витаминов и микроэлементов, которые встречаются в их летних собратьях. Катерина Томасович, диетолог-нутрициолог:

То количество еды, которое нужно съесть для того, чтобы восполнить весь дефицит, это очень много. Единственное, что могу порекомендовать: сейчас различные компании производят функциональное питание и в одной порции может содержаться определенное количество витаминов и минералов.

Как позаботиться о своем организме осенью и зимой и какие витамины лучше принимать, чтобы сохранить силы, энергию, здоровье и красоту? Катерина Томасович:

Для женщин я бы отметила фолиевую кислоту, поскольку этот дефицит может приводить к аномалиям развития плода, поэтому девушки детородного возраста обязательно должны принимать 400 мкг фолиевой кислоты. Детки – это обязательно йод. В принципе для всех это очень важно, но дети в период своего развития, созревания, для того, чтобы избегать умственного недоразвития обязательно должны соблюдать уровень йода.

В период межсезонья организм нуждается в дополнительных витаминах и минералах. Их недостаток довольно быстро проявляется клинически, существуют характерные признаки, которые свидетельствуют об авитаминозе. Катерина Томасович:

Самые видимые – это состояние кожи, волос, ногтей, хроническая усталость, заторможенность. Все эти симптомы могут говорить о том, что человеку не хватает витаминов и минералов.

Не стоит забывать и о микрофлоре. Именно здесь синтезируется ряд витаминов, которые позволяют поддерживать иммунную систему. Катерина Томасович:

Большинство людей злоупотребляют количеством углеводов. Мы не добираем белка и других нутриентов. Здесь страдает микрофлора. Микрофлора тоже синтезирует некоторые витамины у нас в кишечнике. И, конечно, если человек будет питаться некачественной едой, то, я думаю, что витамины как минимум не будут усваиваться. Здесь нужно сказать еще о здоровье желудочно-кишечного тракта. Если повреждены слизистые, то работать ничего не будет. Нужно сначала вылечить ЖКТ и затем принимать добавки.

Бесполезные и не очень. Действительно ли существуют витаминно-минеральные комплексы, польза которых ограничена? Катерина Томасович:

Это скорее не конкретные витамины бесполезны, это их формы. Очень важно, в какой форме мы принимаем биологически активные вещества. Допустим, та же фолиевая кислота. Есть люди, у которых генетически фолиевая кислота не усваивается, именно в химической формуле фолиевой кислоты. Но есть фолат, метилфолат, который будет работать совершенно по-другому. Чтобы подобрать систему оздоровления именно для вашего организма, лучше сначала сдать анализ крови на содержание витаминов, а уже затем отправиться в аптеку. Там вам помогут определиться с выбором.