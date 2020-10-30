«Не всегда можно поставить диагноз сразу». Как работают с беременными, у которых обнаружили коронавирус?
Новости Беларуси. Как поступают в роддом беременные с коронавирусом? Нужно ли их перенаправлять в другое учреждение здравоохранения? Об этом спросили у гостя программы «Большой город» – Сергея Пацеева, заместителя главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2.
Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Не всегда можно поставить диагноз сразу. Да, у нас были пациенты с коронавирусом. Они могли поступать и в женские консультации или обращаться в приемный покой. Иногда нам поступали сообщения, что у родных обнаружен коронавирус, мы после этого обследовали наших беременных. Наши действия организованы в соответствии с нормативно-правовой документацией, которая у нас есть, теми рекомендациями Министерства здравоохранения, врачей-инфекционистов, эпидемиологов. Мы действуем в соответствии с этими приказами и инструкциями.
Илона Волынец, ведущая:
Наверняка, этих приказов и инструкций еще в начале года не было, весной не все четко понимали, что делать.
Сергей Пацеев:
Безусловно, пандемия внесла изменения в нашу работу. С появлением проблем появлялись инструкции и методики, наши тонкости работы. Сейчас в каждом учреждении, в том числе и в нашем, есть алгоритмы, которые разработаны, они действуют, если у кого-нибудь из пациентов обнаружится коронавирус.
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Илона Волынец:
Какой алгоритм действий у врачей, если вдруг выясняется, что у кого-то из пациентов коронавирус?
Сергей Пацеев:
В этом случае пациент изолируется, изолируются возможные контакты, если женщина лежала в палате с другими пациентами. Пациентка переводится, в соответствии с приказом комитета по здравоохранению, для дальнейшего лечения, ведения беременности, родов, послеродового периода в роддом шестой клинической больницы. А мы продолжаем наблюдать за теми пациентами, которые были в контакте.
Илона Волынец:
Я понимаю, что этот вопрос мало изучен на сегодня не только в Беларуси, но и вообще во всем мире. Есть ли уже какие-то предположения у врачей, может ли коронавирус навредить малышу, который еще не родился?
Сергей Пацеев:
По той информации, которая есть сейчас, нельзя утверждать, что коронавирус как-то по-особому действует на беременных. Слава богу, мы это не видим. То есть, ни большей тяжести течения, ни ухудшения состояния здоровья, ни утяжеления беременности. Мы пока не можем говорить, что у нас такие данные есть. Точно такое же заключение можно пока говорить и о детях. У нас нет данных, которые позволяют говорить о том, что как-то коронавирус действует на будущего ребенка.
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