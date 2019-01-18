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Более 100 учеников одной школы Гродно одновременно не пришли на занятия

18 января 2019 11:52
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Новости Беларуси. 17 января вызвало тревогу не только учителей 36-й школы, но и медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 учеников одной школы Гродно одновременно не пришли на занятия-1

Всех отсутствующих посетили участковые врачи детских поликлиник. Как стало известно, только у половины детей вирусная инфекции. К слову, в школе провели исследования и санэпидемиологи. По предварительным результатам, у всех заболевших вирусная инфекция, которая обусловлена сезонным подъемом заболеваемости.

# Болезни у детей # Здоровье # Фотофакт

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