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Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных

11 октября 2022 13:16
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Новости Беларуси. Уже в 2023 году в аптеках Беларуси может появиться отечественное лекарство для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных-1

Препарат в разработке специалистов Академии наук. Технологию получения субстанции наши ученые уже освоили. Следующая стадия – официальная регистрация. Это одна из последних разработок в области фармацевтики и микробиологии, которую презентуют ученые. Вместе с новым лекарством и новации в области методик лечения COVID. Например, клеточная терапия.

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных-4

Наталья Антоневич, заведующая лабораторией иммунологии и клеточной терапии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Мы зарегистрировали в Министерстве здравоохранения, утвердили инструкцию по применению на метод лечения. Клетки используются аллогенные для этих целей, мезенхимальные стволовые из обонятельной выстилки. Сейчас этот препарат пулированных клеток также проходит государственную регистрацию. И в случае обращения к нам врачей мы можем этот препарат направлять в другие учреждения. И там пациента можно полечить дополнительно к стандартной терапии еще и клетками.

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных-7

Благодаря глубокому анализу иммунологических показаний пациентов с COVID, ученые предлагают эффективную корректировку лечения и профилактики. Важно, научные достижения позволяют отказаться от импортных предложений. И речь не только о лечении коронавируса. Например, новые белорусские препараты онкопрофиля доступны и в разы дешевле. Сегодня на финише еще две разработки.

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных-10

Елена Калиниченко, заместитель директора по научной и инновационной работе – начальник НПЦ «ХимФармСинтез» ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»:
Импортозамещению мы уделяем очень большое внимание. И все те препараты, которые производятся на «ХимФармСинтезе», импортозамещающие. И я могу сказать, что в Республике Беларусь, наша номенклатура, никто практически больше не выпускает. В России это тоже два, три завода.

В Беларуси готовятся к выпуску отечественного препарата для лечения коронавируса. Читайте здесь.

# Медицина # Здоровье # Наталья Антоневич # Елена Калиниченко # Фотофакт

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