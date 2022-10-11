Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных

Новости Беларуси. Уже в 2023 году в аптеках Беларуси может появиться отечественное лекарство для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат в разработке специалистов Академии наук. Технологию получения субстанции наши ученые уже освоили. Следующая стадия – официальная регистрация. Это одна из последних разработок в области фармацевтики и микробиологии, которую презентуют ученые. Вместе с новым лекарством и новации в области методик лечения COVID. Например, клеточная терапия.

Наталья Антоневич, заведующая лабораторией иммунологии и клеточной терапии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Мы зарегистрировали в Министерстве здравоохранения, утвердили инструкцию по применению на метод лечения. Клетки используются аллогенные для этих целей, мезенхимальные стволовые из обонятельной выстилки. Сейчас этот препарат пулированных клеток также проходит государственную регистрацию. И в случае обращения к нам врачей мы можем этот препарат направлять в другие учреждения. И там пациента можно полечить дополнительно к стандартной терапии еще и клетками.

Благодаря глубокому анализу иммунологических показаний пациентов с COVID, ученые предлагают эффективную корректировку лечения и профилактики. Важно, научные достижения позволяют отказаться от импортных предложений. И речь не только о лечении коронавируса. Например, новые белорусские препараты онкопрофиля доступны и в разы дешевле. Сегодня на финише еще две разработки.