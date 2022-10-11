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В Беларуси готовятся к выпуску отечественного препарата для лечения коронавируса

11 октября 2022 12:11
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Новости Беларуси. Уже в 2023 году в аптеках Беларуси может появиться отечественное лекарство для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси готовятся к выпуску отечественного препарата для лечения коронавируса-1

Препарат в разработке специалистов Академии наук. Технологию получения субстанции наши ученые уже освоили. Следующая стадия – официальная регистрация. Это одна из последних разработок в области фармацевтики и микробиологии, которую презентуют ученые.

В Беларуси готовятся к выпуску отечественного препарата для лечения коронавируса-4

Елена Калиниченко, заместитель директора по научной и инновационной работе – начальник НПЦ «ХимФармСинтез» ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»:
Препарат из линейки тех же химических соединений, которые у нас производятся на предприятии. Поэтому достаточно быстро мы смогли справиться с этой задачей. И получили и субстанцию, и наработали уже таблеточную форму, заложили на хранение, разработали уже методику. То есть практически мы уже сформировали комплект, осталось только его совсем дочистить и отдать на регистрацию в РУП ЦИиС.

В Беларуси готовятся к выпуску отечественного препарата для лечения коронавируса-7

Отечественная фармацевтика и микробиология нацелена на выпуск импортозамещающей продукции. На кону лекарственная безопасность страны и экономия. Речь о десятках миллионов долларов. Сегодня белорусские лекарства конкурентоспособны – пользуются популярностью в России, Казахстане. Ближайшая перспектива – выйти на рынок Сербии.

# Коронавирус # Здоровье # Елена Калиниченко # Фотофакт

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