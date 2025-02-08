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Новости по тегу #Елена Калиниченко

Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов
08 февраля 2025 17:07

Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов

Эта белоруска участвует в разработке лекарств от рака! Пообщались с ученым года НАН Беларуси 2024
22 января 2025 12:14

Эта белоруска участвует в разработке лекарств от рака! Пообщались с ученым года НАН Беларуси 2024

В Беларуси разработали уникальную тест-систему для выявления гепатита Е и у людей, и у животных
08 марта 2024 16:52

В Беларуси разработали уникальную тест-систему для выявления гепатита Е и у людей, и у животных

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных
11 октября 2022 13:16

Как клетками можно лечить пациента с ковидом? Новации белорусских учёных

В Беларуси готовятся к выпуску отечественного препарата для лечения коронавируса
11 октября 2022 12:11

В Беларуси готовятся к выпуску отечественного препарата для лечения коронавируса

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом
07 октября 2019 07:25

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

Разработка белорусскими учёными противоопухолевых препаратов дарит шанс на выздоровление
19 апреля 2017 09:59

Разработка белорусскими учёными противоопухолевых препаратов дарит шанс на выздоровление