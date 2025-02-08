Новости по тегу #Елена Калиниченко

Эти лекарства предназначены для лечения рака молочной железы, почек, печени, легких и лейкоза на различных стадиях. Основное преимущество новых препаратов заключается в их способности более направлено воздействовать на опухоль в организме.
«В плане онкологии государство уделяет очень большое внимание лечению этого заболевания».
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