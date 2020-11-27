Как изнутри выглядит центр трансфузиологии в 6-й больнице

Новости Беларуси. Беларусь гибко и оперативно реагирует на пандемию, в мире это уже признано. Задача – пройти вторую волну с наименьшими потерями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты изучают и успешно внедряют самые передовые методы лечения. В центре трансфузиологии работают с плазмой переболевших коронавирусной инфекцией. В день через отделение «проходят» порядка 120 человек. Многие белорусы придерживаются мнения: получил антитела сам – поделись с теми, кто еще борется со сложной инфекцией.