Прямой эфир

Как изнутри выглядит центр трансфузиологии в 6-й больнице

27 ноября 2020 21:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь гибко и оперативно реагирует на пандемию, в мире это уже признано. Задача – пройти вторую волну с наименьшими потерями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты изучают и успешно внедряют самые передовые методы лечения. В центре трансфузиологии работают с плазмой переболевших коронавирусной инфекцией. В день через отделение «проходят» порядка 120 человек. Многие белорусы придерживаются мнения: получил антитела сам – поделись с теми, кто еще борется со сложной инфекцией.

Как изнутри выглядит центр трансфузиологии в 6-й больнице-1

– Это пол-литра надо, да?
– 600 миллилитров. 
– 600 с нее? Слушайте, ну куда у нее 600 миллилитров, вы что. Хоть бы уже за два раза.

Как изнутри выглядит центр трансфузиологии в 6-й больнице-4

– А какой уровень у нее в крови антител? 
– Сколько, не помните, количественно? 56. 
– Ну, прилично. 
– Мы берем от 40 единиц по количеству. 
– Максимум, что я видел – это 90.

# Больницы Минска # Здоровье # Александр Лукашенко # Игорь Юркевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главврач 6-й больницы Минска: работает на коронавирусную инфекцию с беременными только наш роддом
27 ноября 2020 20:54

Главврач 6-й больницы Минска: работает на коронавирусную инфекцию с беременными только наш роддом

Александр Лукашенко о региональных штабах по борьбе с коронавирусом: уже не на кого кивать, что средств не хватает
27 ноября 2020 17:01

Александр Лукашенко о региональных штабах по борьбе с коронавирусом: уже не на кого кивать, что средств не хватает

ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать
27 ноября 2020 10:34

ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать