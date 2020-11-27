ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать

Дети – цветы жизни, но, к сожалению, бесплодие в современном мире – удел каждой шестой семьи. Среди эффективных методов лечения бесплодия выделяют экстракорпоральное оплодотворение. Несмотря на то, что первая процедура ЭКО была проведена аж 40 лет назад, для многих подобное таинство деторождения все так же остается загадкой.

Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Сама программа включает медикаментозную стимуляцию яичников, гормональные препараты, забор яйцеклетки, перенос эмбриона и поддержка аналогами прогестерона – это гормон беременности.

Уже в январе следующего года получить первую бесплатную попытку стать родителями смогут тысячи белорусских пар на базе Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя». Однако воспользоваться этим шансом смогут не все. Женщина, которая планирует беременность, должна обладать богатырским здоровьем и быть не старше 40 лет. Алла Камлюк:

Кроме всех документов, которые нужно будет предоставить комиссии, они должны будут предоставить выписку. И выписка не просто из медицинской карты, а выписка должна содержать полный диагноз, который является показанием для выполнения ЭКО. Те специалисты, у которых они наблюдаются, должны дать свое заключение, какое заболевание есть у женщины, кроме бесплодия.

И вот, когда, наконец, день «икс» позади, и, казалось, все страхи в прошлом, впереди пациенток ждет самое волнительное время – правильное течение беременности. Алла Камлюк:

Женщина будет ухаживать за собой сама, ей будут даны рекомендации, которые она должна выполнять. Женщине выдается больничный лист со дня операции забора яйцеклеток. Если будут какие-то ситуации угрожающие нормальному течению беременности, женщина будет госпитализирована. У нас для таких женщин обеспечены все виды помощи, включая родовспоможение и выхаживание детей, если нужно.

Эксперты рассказывают, частота наступления беременности после проведения ЭКО равна примерно 40%, при этом до родов дохаживает 34 из них. Поэтому если не получилось с первого раза, пациенткам отчаиваться рано, всегда есть второй шанс стать мамой.