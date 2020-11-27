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ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать

27 ноября 2020 10:34
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Дети – цветы жизни, но, к сожалению, бесплодие в современном мире – удел каждой шестой семьи. Среди эффективных методов лечения бесплодия выделяют экстракорпоральное оплодотворение. Несмотря на то, что первая процедура ЭКО была проведена аж 40 лет назад, для многих подобное таинство деторождения все так же остается загадкой.

ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать-1

Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:
Сама программа включает медикаментозную стимуляцию яичников, гормональные препараты, забор яйцеклетки, перенос эмбриона и поддержка аналогами прогестерона – это гормон беременности.

ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать-4

Уже в январе следующего года получить первую бесплатную попытку стать родителями смогут тысячи белорусских пар на базе Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя». Однако воспользоваться этим шансом смогут не все. Женщина, которая планирует беременность, должна обладать богатырским здоровьем и быть не старше 40 лет.

Алла Камлюк:
Кроме всех документов, которые нужно будет предоставить комиссии, они должны будут предоставить выписку. И выписка не просто из медицинской карты, а выписка должна содержать полный диагноз, который является показанием для выполнения ЭКО. Те специалисты, у которых они наблюдаются, должны дать свое заключение, какое заболевание есть у женщины, кроме бесплодия.

ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать-7

И вот, когда, наконец, день «икс» позади, и, казалось, все страхи в прошлом, впереди пациенток ждет самое волнительное время – правильное течение беременности.

Алла Камлюк:
Женщина будет ухаживать за собой сама, ей будут даны рекомендации, которые она должна выполнять. Женщине выдается больничный лист со дня операции забора яйцеклеток. Если будут какие-то ситуации угрожающие нормальному течению беременности, женщина будет госпитализирована. У нас для таких женщин обеспечены все виды помощи, включая родовспоможение и выхаживание детей, если нужно.

ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать-10

Эксперты рассказывают, частота наступления беременности после проведения ЭКО равна примерно 40%, при этом до родов дохаживает 34 из них. Поэтому если не получилось с первого раза, пациенткам отчаиваться рано, всегда есть второй шанс стать мамой.

ЭКО в Беларуси. Где его проводят и кто может сделать-13

Алла Камлюк:
Если она нуждается в дообследовании, чтобы выяснить причину и исключить для следующего протокола ЭКО, значит, тогда больше времени потратим, а так может быть и три месяца, перерыв будет небольшой.

# Здоровье # Здоровье # Вероника Макаревич # Фотофакт # Медицина

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